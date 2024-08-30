Ev arayanlar bu dolandırıcılık yöntemine dikkat! Instagram üzerinden avladı

30 Ağustos 2024 02:38 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 02:39

Emlak sorununu fırsata çevirmek isteyen şahıs Instagram üzerinden kapora dolandıcılığı yaptı. Sosyal medya üzerinden sözde sattığı ya da kiraladığı evlerin ilanını paylaşarak müşterilerin dikkatini çekti. Görüştüğü kişilerden kapora adı altında para alarak ortadan kayyboldu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kapora talebiyle dolandırıcılık yapan kişiyi operasyonla kent merkezindeki evinde yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından hakim tarafından tutuklama kararı verildi. Suç soruşturmasında telefonu ve SIM kartına da el konuldu.