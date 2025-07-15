Ev arayanların yeni gözdesi: O ilde kiralar 10 bin TL'nin altına düştü

Türkiye genelinde konut kiraları artmaya devam ederken, Haziran 2025 verileri konut kiralarındaki şehirler arası farkı çarpıcı şekilde ortaya koydu. Ortalama kira fiyatı 10 bin TL’nin altında kalan tek şehir dikkat çekerken, bazı kentlerde bu rakam 30 bin TL sınırına dayandı.

Haziran 2025 verileri, Türkiye genelinde kira fiyatlarının her geçen gün daha çok arttığını gözler önüne serdi. TÜİK’in son açıkladığı Hanehalkı Bütçe Araştırması, konut ve kira harcamalarının toplam harcamalar içinde en büyük payı aldığını ortaya koydu.

BARINMA GİDERLERİ İLK SIRADA

2024 yılı verilerine göre, hanelerin en fazla harcama yaptığı kalem yüzde 26 ile konut ve kira oldu. Ulaştırma yüzde 21,6 ile ikinci, gıda ise yüzde 18,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

KİRA FİYATININ EN UCUZ OLDUĞU ŞEHİR BELLİ OLDU

İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin Haziran 2025 verileri ise Türkiye genelindeki kira ortalamalarındaki bölgesel farkları ortaya koydu. Ortalama kira bedelinin 10 bin TL'nin altında kaldığı tek şehir Kilis oldu. Kiraların en düşük seyrettiği 15 şehir arasında Aksaray, Bayburt, Muş, Burdur, Yozgat ve Düzce gibi Anadolu kentleri öne çıktı.

İşte kira ortalamalarının en düşük olduğu bazı şehirler:

Kilis: 9.500 TL

Aksaray: 11.000 TL

Bayburt: 11.250 TL

Muş: 11.500 TL

Burdur / Yozgat: 12.000 TL

Düzce / Karabük: 12.500 TL

Mardin: 12.750 TL

Isparta / Kırıkkale / Karaman / Siirt / Kars: 13.000 TL

Kastamonu: 13.250 TL

EN PAHALI ŞEHİRLER YİNE ZİRVEDE

Kira bedellerinde zirveyi ise değişmeyen şehirler paylaşıyor. İstanbul ve Muğla, ortalama 30.000 TL ile en pahalı şehirler olarak dikkat çekerken, onları 25.000 TL ile Ankara ve İzmir takip ediyor. Kocaeli ise 21.500 TL ile bu listede beşinci sırada.