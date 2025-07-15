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 | İrem Çınar

Ev arayanların yeni gözdesi: O ilde kiralar 10 bin TL'nin altına düştü

Türkiye genelinde konut kiraları artmaya devam ederken, Haziran 2025 verileri konut kiralarındaki şehirler arası farkı çarpıcı şekilde ortaya koydu. Ortalama kira fiyatı 10 bin TL’nin altında kalan tek şehir dikkat çekerken, bazı kentlerde bu rakam 30 bin TL sınırına dayandı.

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Ev arayanların yeni gözdesi: O ilde kiralar 10 bin TL'nin altına düştü
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 11:54

Haziran 2025 verileri, genelinde kira fiyatlarının her geçen gün daha çok arttığını gözler önüne serdi. ’in son açıkladığı Hanehalkı Bütçe Araştırması, ve kira harcamalarının toplam harcamalar içinde en büyük payı aldığını ortaya koydu.

BARINMA GİDERLERİ İLK SIRADA
2024 yılı verilerine göre, hanelerin en fazla harcama yaptığı kalem yüzde 26 ile konut ve kira oldu. Ulaştırma yüzde 21,6 ile ikinci, gıda ise yüzde 18,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ev arayanların yeni gözdesi: O ilde kiralar 10 bin TL'nin altına düştü

KİRA FİYATININ EN UCUZ OLDUĞU ŞEHİR BELLİ OLDU

İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin Haziran 2025 verileri ise Türkiye genelindeki kira ortalamalarındaki bölgesel farkları ortaya koydu. Ortalama kira bedelinin 10 bin TL'nin altında kaldığı tek şehir Kilis oldu. Kiraların en düşük seyrettiği 15 şehir arasında Aksaray, Bayburt, Muş, Burdur, Yozgat ve Düzce gibi Anadolu kentleri öne çıktı.

Ev arayanların yeni gözdesi: O ilde kiralar 10 bin TL'nin altına düştü

İşte kira ortalamalarının en düşük olduğu bazı şehirler:

  • Kilis: 9.500 TL
  • Aksaray: 11.000 TL
  • Bayburt: 11.250 TL
  • Muş: 11.500 TL
  • Burdur / Yozgat: 12.000 TL
  • Düzce / Karabük: 12.500 TL
  • Mardin: 12.750 TL
  • Isparta / Kırıkkale / Karaman / Siirt / Kars: 13.000 TL
  • Kastamonu: 13.250 TL
Ev arayanların yeni gözdesi: O ilde kiralar 10 bin TL'nin altına düştü

EN PAHALI ŞEHİRLER YİNE ZİRVEDE

Kira bedellerinde zirveyi ise değişmeyen şehirler paylaşıyor. İstanbul ve Muğla, ortalama 30.000 TL ile en pahalı şehirler olarak dikkat çekerken, onları 25.000 TL ile Ankara ve İzmir takip ediyor. Kocaeli ise 21.500 TL ile bu listede beşinci sırada.

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