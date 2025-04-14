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 | İrem Çınar

Ev hanımlarına emeklilik hakkı geliyor! Muhammet Bayram detayları paylaştı: 25 yıl şartı dikkat çekti

Ev hanımlarının, yıllarını ailelerine adayarak geçirmelerine rağmen emeklilik hakkına sahip olamamaları, uzun süredir tartışılan konular arasında yer alıyor. Ancak son dönemde bu konuda umut verici gelişmeler yaşanıyor. Peki, ev hanımları da emekli olabilecek mi? Hangi şartları yerine getirmeleri gerekiyor? Çalışanlar gibi prim günü ya da yıl şartı var mı? Ekonomist Muhammet Bayram, ev hanımlarının emekliliğiyle ilgili merak edilenleri detaylarıyla paylaştı.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 13:18

Yıllarca ailelerine ve evlerine adanmış bir yaşam süren ev hanımlarının emeklilik hayalleri gerçek olabilir. Ev işlerinin tüm yükünü üstlenen ve çoğu zaman karşılığında hiçbir sosyal güvenceye sahip olmayan kadınlar için umut verici gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir gündemde olan ev hanımlarına yönelik emeklilik sistemi, artık daha somut adımlarla konuşuluyor.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı geliyor! Muhammet Bayram detayları paylaştı: 25 yıl şartı dikkat çekti

EV HANIMLARININ EMEKLİLİĞİ NEDEN GÜNDEMDE?

TGRT Haber ekranında yayınlanan Bilmedikleriniz programında konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Bayram’a göre, Türkiye'de doğum oranlarının ciddi oranda düşmesi, devletin bu konuda yeni politikalar geliştirmesine neden oldu. 2.11 olması gereken doğum oranı, şu anda 1.5’lere kadar gerilemiş durumda. Bu tablo, gelecekte yaşanabilecek nüfus sıkıntılarına işaret ediyor.

Bayram, ev hanımlarının da bir meslek icra ettiğini vurgulayarak, onların da emeklilik hakkı kazanmasının hem sosyal adalet hem de demografik denge açısından önemli olduğunu ifade etti.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı geliyor! Muhammet Bayram detayları paylaştı: 25 yıl şartı dikkat çekti

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İÇİN NE GEREKİYOR?

Gündemdeki düzenlemelere göre, ev hanımlarına yönelik emeklilik sistemi çeşitli kriterlere bağlı olacak. Bunlardan en çok konuşulan ise 25 yıl evli kalma şartı. Bu süreyi dolduran kadınların, belirli bir prim günü ile emekli olabilmesi planlanıyor. Prim gün sayısı ise 3.600 ila 5.400 gün arasında değişebilir.

Ayrıca, konuşulan bir başka model ise prim desteği. Bu modele göre ev hanımlarının sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanabilir. Örneğin, aylık 1.000 TL prim ödemesi gereken bir ev hanımı için devlet 300 TL’lik kısmı üstlenirse, bu ciddi bir kolaylık sağlayacaktır.

Bayram 25 yıl evli kalana emeklilik yapılmasının kötü olduğunu ifade ederek, "Yeni evleneceklere yönelik bunun yapılması doğum oranlarını artırabilir" diyerek, herhangi bir yaş sınırlamasının konuşulmadığını söyledi ve, "EYT'de olduğu gibi 43-45 yaşlarında emeklilik imkanı sunulabilir" dedi.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı geliyor! Muhammet Bayram detayları paylaştı: 25 yıl şartı dikkat çekti

DOĞUM YARDIMI VE TEŞVİKLER ARTIYOR

Ev hanımlarını doğum yapmaya ve aile kurmaya teşvik etmek amacıyla devletin verdiği doğum yardımları da artırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte:

İlk çocuk için: 5.000 TL
İkinci çocuk için: 1.500 TL
Üçüncü ve sonrası için: 5.000 TL
Toplamda üç çocuk sahibi olan bir aileye 11.500 TL’ye kadar destek verilecek.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı geliyor! Muhammet Bayram detayları paylaştı: 25 yıl şartı dikkat çekti

İŞ YERLERİNE KREŞ ZORUNLULUĞU GELECEK Mİ?

Yeni evlenecek çiftlere yönelik de emeklilik avantajlarının sağlanması, doğum oranlarının artırılması hedefleniyor. Bununla birlikte kadınların iş hayatına daha rahat katılabilmesi için kreş destekleri, evden çalışma imkânları ve hibrit modeller ön plana çıkıyor.

Devletin, belirli sayının üzerinde çalışanı olan işyerlerinde kreş zorunluluğu getirmesi ya da haftanın bazı günleri uzaktan çalışmayı teşvik etmesi, ev hanımlarının yeniden iş hayatına dönmesini kolaylaştırabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hiç sigorta girişi olmayan nasıl emekli olur?
Çalışmayanlar, işinden ayrılmış olanlar, çalışmaya ara verenler bu haktan yararlanabiliyor. Emeklilik için şartlardan biri çalışılması ve sigortalının kendi adına sigorta primlerinin SGK'na yatırmasıdır. Bu şekilde SGK prim gün sayısını, yaşını ve sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli aylığına hak kazanmaktadır.
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#Ekonomi
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