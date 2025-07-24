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 | İrem Çınar

Ev hayali gerçek oluyor! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi geliyor: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonunda hayata geçirilecek yeni bir sosyal konut hamlesinin müjdesini verdi. Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanacak" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 13:45

Çevre, Şehircilik ve Bakanı Murat Kurum, ve Emlak GYO iş birliğiyle hayata geçirilecek olan "Gayrimenkul Sertifikası" projesini kamuoyuna duyurdu. Bu yeni finansman modeliyle, konut sahibi olmayı kolaylaştırmak ve daha geniş kesimlerin gayrimenkule yatırım yapmasını sağlamak hedefleniyor.

Ev hayali gerçek oluyor! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi geliyor: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

DETAYLARI DUYURACAK

Yeni sistemin tanıtımı sırasında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, yıl sonuna kadar hamlesi başlatacaklarını açıkladı. Türkiye genelini kapsayacak olan bu projeyle, özellikle büyük şehirlerde yaşanan konut sıkıntısına çözüm bulunması planlanıyor.

Bakan Kurum, “Cumhuriyet tarihimizin en büyük geliyor. Cumhurbaşkanımız bu dev projeyi yıl sonuna kadar halkımızla paylaşacak,” ifadelerini kullandı.

Ev hayali gerçek oluyor! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi geliyor: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

FİYATLAR DÜŞECEK, ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Yeni sosyal konut projesi ve gayrimenkul sertifikası modeliyle birlikte hem konut hem de kira fiyatlarında düşüş yaşanacağına dikkat çeken Kurum, “81 ilimizde barınma maliyetlerinin gerilediğini göreceğiz. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde konut arzındaki sıkıntılar giderilecek” dedi.

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#Ekonomi
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