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 | Bengü Sarıkuş

Ev ilanına fazla fiyat veren yandı! Yaptırım geliyor

Ticaret Bakanlığı'nın yeni kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Satılık konut ve satılık işyeri ilanlarında, rayiç fiyatlarla uyumlu olmayan ve haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklandı.

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Ev ilanına fazla fiyat veren yandı! Yaptırım geliyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 09:06

Taşınmaz sahiplerinin internet ortamında verdikleri ilanlarda ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarına karşı yaptırım uygulanacak. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısının tesisine ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Ev ilanına fazla fiyat veren yandı! Yaptırım geliyor

PİYASA DENGESİNİ BOZANA YAPTIRIM

Bu çerçevede ilan platformlarında yer alan taşınmaz ilanlarının yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, piyasa dengesini bozacak şekilde manipülatif fiyat artışı yaptıkları belirlenen emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımların uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, gelinen aşamada emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla söz konusu yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Ev ilanına fazla fiyat veren yandı! Yaptırım geliyor

HEM EMLAKÇIYA HEM MÜLK SAHİBİNE CEZA

"Bu doğrultuda hazırlanan ve bugün yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklandı. Ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlendi. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle artık sadece emlak işletmeleri değil bu tür ilanlara konu olan taşınmazların malikleri de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilecek. Anılan mevzuat değişikliğiyle emlak sektöründe fırsatçılığa ve manipülatif fiyat hareketlerine karşı çok yönlü bir mücadele imkanı sağlanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının tesisi için gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir."

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