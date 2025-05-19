Ev kadınları nasıl emekli olacak? Anne olan kadınlara erken emeklilik şartları neler? Faruk Erdem yanıtladı

Kadınlar için yeni sosyal güvence ve emeklilik düzenlemeleriyle, kadınlar çocuk sayısına göre prim katkısı alabilecek ve yıpranma hakkı elde ederek erken emekli olabilecek. Ayrıca, isteğe bağlı sigorta ile sosyal güvence, emeklilik ve prim ödemelerinde destek sağlayan bir sistem devreye girecek. Ekonomi uzmanı Faruk Erdem, ev kadınlarına emeklilik için gerekli tüm detayları anlattı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, kadınların sosyal güvenceye kavuşturulması, emeklilik hakkı elde etmeleri ve prim ödemelerinde devlet desteği sağlanması gibi önemli yenilikler hayata geçiriliyor. Özellikle annelere yönelik prim katkıları ve yaş şartlarında yapılacak esneklik, erken emeklilik imkanı sunacak. Ekonomi uzmanı Faruk Erdem, ev kadınlarına emeklilik şartlarının tüm detaylarından bahsetti. Hangi ev kadınları emekli olabilecek?



Erdem, doğum borçlanmasıyla 6 yıl prim kazanabilen kadınların yeni sistem ile yıpranma hakkı da elde edeceğini ifade etti ve çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartı öne çekilebileceğini duyurdu.



Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta ile sosyal güvence, emeklilik hakkı ve prim ödemelerinde destek paketinin bir sonraki aşamasında erken emeklilik imkanları ortaya çıkacağından bahseden Erdem özellikle annelere çocuk sayısına göre Fiili Hizmet Zammı benzeri bir yıpranma hakkı ile hem prim eklenecek hem yaş şartları geri çekileceğni ve bu noktada 6 adımlı bir sistem devreye sokulmuş olacağını söyledi.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİKTE SOSYAL GÜVENCE

Erdem, pakete göre ev kadınlarının daha önce sigortaları olsun ya da olmasın öncelikli olarak çalışma şartı olmadan İsteğe Bağlı Sigorta ile bir sosyal güvenceye kavuşturulup hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları çocuk, kardeş anne baba gibi yakınları sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini ifade etti.

EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Sosyal güvenceye kavuşan ev kadınlarının Bağ-Kur kapsamında emeklilik hakkına da kavuşacağını belirten Erdem, daha önce çalışma hayatları olmuşsa ve SSK primleri daha fazla ise İsteğe Bağlı Sigorta ödemeleri 3.5 yılı geçmez ise SSK'dan emekli olabileceklerini; eğer daha önce hiç prim ödememiş ya da sigortalı olmamışlarsa bu kez Bağ-Kur kapsamında prim ödeyerek emekli olacaklarını söyledi. Son 3.5 yılı SSK'lı olarak geçirerek yine SSK'dan emekli olma hakkına kavuşabilecekler. Emekli olacakları kuruma göre de prim gün sayıları belirleneceğini ifade eden Erdem, kısmi emeklilik şartlarının 5400 günden ilk sigorta olunan tarihe göre 3600 güne veya 4500 güne kadar çekilebileceğini söyledi.

DEVLETTEN PRİM DESTEĞİ

Ev kadınlarının ödeyecekleri İsteğe Bağlı Sigorta primleri en az asgari ücretin yüzde 32'si kadar belirlendiğini ve her ay SGK'ya ödendiğini ifade eden Erdem, ancak yeni sistemde ev kadınlarının primlerinin üçte birini devlet karşılayacağını belirtti.

ANNELERİN PRİMLERİNE İLAVE

Ev kadınlarına getirilecek sosyal güvence ve emeklilik hakkının anneler için daha avantajlı olacağından bahseden Erdem, çocuk sahibi olan ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşacağını; Fiili Hizmet zammı olarak belirtilen yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşeceğini söyledi. Erdem bu modelle her yıl 90 günü bulan bir prim desteği sağlanarak 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl prim kazanması anlamına geldiğini söyledi.

KADINLARA YAŞ ŞARTI ESNETİLİYOR

Prim desteğinin anneler için emeklilik yaşını da geri çekeceğini ifade eden Erdem, "Örneğin bir anne 4 yıl çalışmış ve 5 yıllık prim kazanmışsa bu 1 yıl yaş şartından indirilecek. Örneğin 58 olan yaş şartı 57'ye inecek." dedi.

KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK

Prim desteği ve yaş şartının esnetilmesi ile anneler ve ev kadınlarının erken emekli olabileceğini böylece daha genç yaşta ve daha az prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşacağını ve 3 çocuk borçlanması ile 2160 güne kadar prim satın alma imkanı olduğu için emekliliği daha da öne çekilebileceklerini anlattı.

EVLAT EDİNEN ANNELER DE KAPSAMDA

Kadınlar için uzaktan çalışma, esnek zamanlı istihdam ve yarı zamanlı çalışma modelleri devreye alınacağından bahseden Erdem, söz konusu uygulamaların sadece biyolojik annelere değil evlat edinen annelere de sağlanacağını ve yarı zamanlı çalışma için yönetmelik hazırlıklarının da sürdüğünü ifade etti.

SİGORTA ÖNCESİ DOĞUMLAR NE OLACAK?

Doğum borçlanmasının anneler için 6 yıl erken emeklilik anlamına geldiğini belirten Erdem, ön şartın çocukların sigorta olduktan sonra dünyaya gelmeleri olduğunu ve sigortadan önce doğum yapan kadınlar için de önceki doğumlara borçlanma yani prim satın alma hakkı getirilmesi de beklendiğini belirtti.