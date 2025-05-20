Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ev kadınları ne zaman emekli olacak? İsa Karakaş cevapladı

Türkiye'de ev hanımlarına yönelik erken emeklilik düzenlemesi hükümetin çalışma hayatı gündeminde önemli bir yer tutuyor. İsa Karakaş’ın verdiği bilgilere göre, bu düzenleme TBMM'nin tatilden döndükten sonra ele alacağı ilk konular arasında olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 12:55

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, çalışma hayatı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karakaş, ‘Terörsüz Türkiye'de emekli, memur ve işçilere verilen vaatlerin daha hızlı yerine getirileceğini kaydetti.

PRİM ÖDERKEN ZORLANMAMALARI İÇİN AVANTAJ SAĞLANDI

Karakaş, Terörsüz Türkiye hedefinin ilk göstergesinin ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi olacağını söyleyerek, "Bu bağlamda ilk müjde ev hanımlarına vaat edilen erken emeklilik müjdesi. Bu müjde son derece önemli. Dolayısıyla kadınların erken emeklilik meselesinin özellikle TBMM tatile girdikten sonra açılır açılmaz ilk gündemde olacağını söyleyebiliriz. Şu anda ev hanımları kendi primlerini ödeyerek emekli olabiliyorlar. Ancak aylık ödeme 8 bin 321 lira olduğu için ev hanımları bunu ödemekte zorlanacaklardır. Yapılacak olan düzenlemeyle birlikte kadınlara her ay 2 bin 773 lira civarında bir destek verilecektir. Dolayısıyla ev hanımları 8 bin 321 lira yerine 5 bin 547 lira prim ödeyeceklerdir. Dolayısıyla bu son derece önemli bir avantaj" açıklamasında bulundu.

Ev kadınları ne zaman emekli olacak? İsa Karakaş cevapladı

EV HANIMLARI 1080 GÜN İLAVE PRİM HAKKI KAZANACAKLAR

Ev hanımlarının ödediklerini primlerin hem emekliliğe sayılacağını hem de özel hastaneler dahil tüm sağlık imkanlarından faydalanma fırsatı sunacağını anımsatan Karakaş, "Ev hanımları ayrıca 4 bin 320 prim ödemeleri halinde eğer ki 90 gün oranında yıpranma verilirse ki engelli çocuğu olan kadınlara da 90 gün yıpranma verildiği için tüm beklentimiz kadınlara her bir yıl için 90 gün oranında bir yıpranma verilmesi yönündedir. Bu bağlamda ev hanımlarının 4 bin 320 gün isteğe bağlı prim ödemeleri halinde bin 80 gün ilave prim hakkı kazanacaklar. Yani ev hanımı 360 gün prim ödemesine karşın bu 360 gün prim bir yıl için 450 gün sayılacak ve dolayısıyla 5 bin 400 günü primi doldukları zaman aynı zamanda yaş haddinden de 3 yıla yakın bir indirimle daha erken emeklilikleri söz konusu olacak" ifadelerine yer verdi.

Ev kadınları ne zaman emekli olacak? İsa Karakaş cevapladı

3600 EK GÖSTERGE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Karakaş, yaklaşık 480 bin memuru ilgilendiren 3600 ek göstergenin ilerleyen süreçte yürürlüğe girmesini beklediklerini söyleyerek, "Ekonominin rayına oturmasıyla birlikte ve terör belasının da kazasız belasız atlatılmasıyla birlikte hiç şüphesiz 480 bin memurumuz ve memur emeklerimize 3600 ek göstergeyle ilgili vaadin ifa edileceğini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin ise Karakaş, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığında çok sayıda çalışma yapıldığını belirterek, "Bu çalışmanın 2027'li yılların başında olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Ev kadınları ne zaman emekli olacak? İsa Karakaş cevapladı

İSTİHDAMDA DİYARBAKIR MERKEZ OLACAK

Karakaş, terörsüz Türkiye hedefi ile istihdam alanında doğu illerinde yatırımların olduğunu aktararak, "Terörsüz Türkiye'ye birlikte özellikle Diyarbakır'ın cazibe merkezi olacağını söyleyebiliriz istihdam ve yatırım açısından. Devletimiz daha önceden lokal bazda vermiş olduğu çok yüksek teşvikleri özellikle geri kalmış illere yönelik maalesef terör belası yüzünden. Başta Diyarbakır olmak üzere bütün doğu illerimizde gereken yatırımlar yapılamadı" ifadelerini kullandı.

Ev kadınları ne zaman emekli olacak? İsa Karakaş cevapladı

MEMUR VE EMEKLİLERE YÜZDE 17,5 CİVARI ZAM

Emeklilere temmuz ayında yapılacak zam oranına ilişkin tahminini de paylaşan Karakaş, "Halihazırda SSK emeklileri, Bağ-Kur emeklileri, banka ve oda borsa emeklilerinin temmuz ayı emekli aylığı beklentimiz mevcut enflasyon oranlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman en az yüzde 16,5 maksimum yüzde 18 civarında olacağını söyleyebiliriz. Memur emeklerimizin ve memurlarımızın durumunun son derece farklı olduğunu söyleyebiliriz. Keza toplu sözleşme faktörü söz konusu olduğu için bunların da en az yüzde 15,5 ile yüzde 17,5 arasında bir güncelleme alacaklarını söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mevduat getirisi zirveyi gördü! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Altın 6000 liraya çıkacak, alım için bu son şans! İslam Memiş yatırımcıyı uyardı!
ETİKETLER
#ev kadınlarına emeklilik
#ev hanımlarına emeklilik
#kadınlara emeklilik
#kadınlar nasıl emekli olacak
#kadınlar ne zaman emeli olacak
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.