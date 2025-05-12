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 | Bengü Sarıkuş

Ev kadınlarına devlet desteğiyle emeklilik geliyor!

2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte Türkiye'de aile yapısını güçlendirmeye yönelik önemli sosyal politikaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Ev hanımlarına emeklilik, doğum izni süresinin uzatılması, yeni evlenenlere maddi yardım, yeni evlilerin kiralayacağı evlerde emlak komisyonu alınmaması gibi şartlar içeriyor.

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Ev kadınlarına devlet desteğiyle emeklilik geliyor!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 09:32

2025'i Aile Yılı ilan eden hükümet, kadınları destekleyici birçok projeyi hayata geçiriyor. Ev kadınlarına emeklilik hakkı, doğum izninin uzatılması, çocuk sahibi olanlara maddi destek, yeni evlilere faizsiz kredi imkanı ile aileye destek veren çalışmalar devam ediyor. Ev kadınlarına emeklilik hakkı projesinin Ekim 2025'te hayata geçirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı, Çalışma, Aile, Hazine ve Maliye ile Sağlık bakanlıklarının üzerinde çalıştığı proje aktif sigortası veya sosyal güvencesi olmayan ev kadınları için geçerli olacak.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek olan kadınlar, prim ödeyerek emekliliğe kavuşacak. 2028 yılında başlaması amacıyla alt yapısı oluşturulan düzenlemelere göre, en az 15 yıl yapılacak prim ödemelerine devlet de destek verecek.

Ev kadınlarına devlet desteğiyle emeklilik geliyor!

DEVLET DESTEĞİ ASGARİ ÜCRETLE SINIRLI OLACAK

Devletin destek vereceği prim miktarının üçte bir oranında olması alternatifi üzerinde duruluyor. Bu desteğin asgari ücretle sınırlı olması planlanıyor. Ancak yüksek prim ödeyenler, yüksek oranda maaş alabilecek. Sistemden, "Sigortalılık sebebiyle aylık almayan kişiler, 18 yaşını doldurmuş olan kişiler, sosyal sigorta güvencesi olmayan kişiler, zorunlu olarak sigorta yaptırmasını gerektiren işlerde çalışmayanlar, ev hanımı emekli olmak için yaptıracağı sigortalılık kapsamındaki kadınların gelir vergisine muaf olduğunu gösterir belgeye sahip olanlar" yararlanabilecek.

58 YAŞ ŞARTI ARANIYOR

Ev kadınları pirim ödeyerek sosyal güvenlik sistemi üzerinden emekli olabiliyor. Prim miktarının ne kadar olacağına kadınlar karar veriyor. 9 bin gün prim ödemesi ve 58 yaşı doldurma şartı aranıyor. Prim ödeme aralığı ise en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si ile en fazla brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'si arasında. Ev kadınları ne kadar yüksek prim öderse, emekli maaşları da o kadar yüksek oluyor.

Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklar sağlıklı bir nüfus yapısı için çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışmasını olgunlaştırdı. Müzakerelerde Maliye Bakanlığı'nın verilecek iznin maliyetlerine ilişkin etki analizleri ele alındı.

Ev kadınlarına devlet desteğiyle emeklilik geliyor!

TOPLAM 24 HAFTALIK DOĞUM İZNİ

Toplantılarda kadınlara verilecek iznin doğum öncesi 12 hafta, doğum sonrası 12 hafta olarak yani toplamda 24 hafta iznin hayata geçirilmesi konusunda konsensüs oluştu. Mevcut düzenlemeye göre memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulacak düzenlemeyle bu ayrım da kaldırılacak.

Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. Bu arada TBMM vatandaşların yoğun başvurusu üzerine kadınlara doğam izni konusunda devreye girdi. TBMM Dilekçe Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma, Aile ve Sağlık bakanlıklarından çalışmalara ilişkin bilgi istedi.

ÇOCUK SAHİBİ OLANA DEVLET DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve çocuk sahibi olan ailelere ekonomik destek projesine başvurular katlanarak rekor seviyeye ulaştı. Aile Bakanlığı'nın koordinesindeki proje kapsamında ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonrası çocuklar için de aylık 5.000 TL destek veriliyor.

Ev kadınlarına devlet desteğiyle emeklilik geliyor!

BAŞVURULAR REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edecek. Ödemeler annelerin hesaplarına yatırılacak. İlk ödeme bu ay içerisinde yapılacak. Başvurular e-devlet üzerinden alınıyor. Geçtiğimiz cuma günü itibariyle doğum yardımından yararlanmak için Aile Bakanlığı'na yapılan başvuranların sayısı 359 bin 457 ile rekor seviyeye ulaştı.

YENİ EVLENENLERDEN EV KİRALARKEN KOMİSYON ALINMAYACAK

Aile yılında yeni evleneceklere bir müjde de emlakçılardan geldi. Emlakçılar resmi nikah belgelerini ibraz eden çiftlerden ev kiralamada hizmet komisyonu almayacak. Böylece çiftler hem maddi yükten kurtulacak hem de yeni yaşamlarına destekle başlayacak. Bu uygulamanın 100 bin kişiyi kapsaması halinde emlakçılardan yeni evlenecek çiftlere ortalama 2.5 milyar TL'lik nefes aldıracak katkı sağlanmış olacak.

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ETİKETLER
#ev kiralama
#Doğum Izni
#Aile Yılı
#2025 Aile Yılı
#aile yardımları
#ev hanımına emeklilik hakkı
#Ekonomi
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