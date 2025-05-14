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 | İrem Çınar

Ev kadınlarına emeklilik yolu gözüktü! Devlet destekli yeni sistem geliyor: Kimler bu haktan yararlanabilecek

Ev kadınlarının emekli olabilmesi için yeni bir düzenleme üzerinde çalışmalar yapılıyor. Geliştirilen yeni sistemle, sosyal güvencesi olmayan milyonlarca kadın için önemli düzenleme hayata geçirilecek. İsteğe bağlı sigorta ile sisteme dahil olacak ev kadınlarına, devletin sağlayacağı prim desteği sayesinde emeklilik artık daha ulaşılabilir hale geliyor. Peki ev kadınlarına emeklilik hakkı ne zaman çıkacak? Bu haktan kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

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Ev kadınlarına emeklilik yolu gözüktü! Devlet destekli yeni sistem geliyor: Kimler bu haktan yararlanabilecek
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 14:29

Milyonlarca ev kadınının hayali olan emeklilik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye ile Sağlık Bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hayata geçiriliyor. Yeni sosyal güvenlik uygulamasının, 2025 yılının Ekim ayında başlaması bekleniyor. Uygulamanın altyapı hazırlıkları tamamlandıktan sonra sistemin 2028 yılı itibarıyla tam kapasiteyle hizmet vermesi hedefleniyor.

PRİM YÜKÜ HAFİFLİYOR, MAAŞ ARTIYOR

Yeni düzenleme ile birlikte, isteğe bağlı sigortalılık sistemine dahil olacak kadınların ödeyeceği primin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Primler, asgari ücret baz alınarak belirlenecek. Daha yüksek prim ödemeyi tercih eden kadınlar, buna paralel olarak daha yüksek emekli maaşı alma hakkına sahip olacak.

Ev kadınlarına emeklilik yolu gözüktü! Devlet destekli yeni sistem geliyor: Kimler bu haktan yararlanabilecek

KİMLER BU SİSTEMDEN FAYDALANABİLECEK?

Bu destekten yararlanmak isteyen kadınların bazı şartları sağlaması gerekiyor. Buna göre yeni modelden faydalanabilecek kişiler şunlar:

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayanlar,

  • Sigortalı bir işte çalışmayanlar,
  • 18 yaşını doldurmuş olanlar,
  • Zorunlu sigortalılık kapsamına girmeyen işlerde çalışanlar,
  • Gelir vergisinden muaf olduğunu belgeleyebilenler.
Ev kadınlarına emeklilik yolu gözüktü! Devlet destekli yeni sistem geliyor: Kimler bu haktan yararlanabilecek

MEVCUT SİSTEMDE DEVLET KATKISI YOKTU

Şu anda geçerli olan sistemde, ev kadınlarının emekli olabilmesi için tamamen kendi istekleriyle ve bireysel imkanlarıyla isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri gerekiyor. Devletin herhangi bir mali desteği söz konusu değil. Bu da birçok kadın için sistemin ulaşılabilirliğini ve sürdürülebilirliğini zorlaştırıyordu. Yeni uygulamayla birlikte, devlet desteği sayesinde daha fazla kadının sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması ve emeklilik hakkı elde etmesi bekleniyor.

Ev kadınlarına emeklilik yolu gözüktü! Devlet destekli yeni sistem geliyor: Kimler bu haktan yararlanabilecek

BAKAN IŞIKHAN'DAN EV KADINLARINA EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ev kadınlarının emekliliğine ilişkin sorulan soruları cevapladı. Işıkhan, “Kadınların emekliliğine yönelik bir çalışmamız olacak. Haziran Temmuz ayında alt yapısını hazırlayacağız. İçeriği henüz netleştirmedik çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ev hanımı emeklilik şartları nelerdir?
Ev hanımlarına emeklilik hakkının, bireysel emeklilik sistemi (BES) kapsamında birikim yaparak da elde edilmesi mümkündür. 56 yaşını dolduran ve en az 10 yıl süreyle sistemde kalan kişiler bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmaktadır.
ETİKETLER
#ev kadınlarına emeklilik
#Ekonomi
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