Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Ev kadınlarına müjde! Emeklilik yolu açılıyor: 3'te birini devlet karşılayacak

"Aile Yılı" kapsamında artık sosyal güvence ve emeklilik hayal değil. Başvuru yapan ev kadınları, her ay prim ödeyerek emekliliğe adım atabilecek. Üstelik primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. 15 yıl boyunca sürecek bu destek, bugünün asgari ücretiyle yaklaşık 500 bin lirayı bulacak. İşte ev kadınlarına özel emeklilik sistemine dair tüm ayrıntılar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 13:58

Aile Yılı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "Aile Koruma Kalkanı Paketi", ev kadınlarına yönelik önemli haklar ve sosyal güvenceler getirmeye hazırlanıyor. Yeni düzenleme ile ev kadınlarına emeklilik yolu açılıyor.

Ev kadınlarına müjde! Emeklilik yolu açılıyor: 3'te birini devlet karşılayacak

TÜM EV HANIMLARI YARARLANABİLECEK

Yeni sistem, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş tüm ev kadınlarını kapsıyor. Daha önce herhangi bir sosyal güvenlik kaydı olmayan kadınlar da bu fırsattan faydalanabilecek. Amaç, toplumun görünmeyen emeğini görünür kılmak ve ev kadınlarını sosyal güvenlik çatısı altına almak.

Ev kadınlarına müjde! Emeklilik yolu açılıyor: 3'te birini devlet karşılayacak

DEVLETTEN 500 BİN LİRALIK DESTEK

Star Haber'de yer alan habere göre, projede en dikkat çekici detay ise devletin sağlayacağı finansal katkı. Ödenecek primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanacağı ifade edilirken, 15 yıl boyunca yapılacak düzenli ödemelerde devlet desteği günümüz asgari ücreti baz alındığında yaklaşık 500 bin lirayı bulacak.

Ev kadınlarına müjde! Emeklilik yolu açılıyor: 3'te birini devlet karşılayacak

BAĞ-KUR KAPSAMINA ALINACAKLAR

Başvuruda bulunan ev kadınları, Bağ-Kur sigorta koluna dahil edilecek. Böylece her ay kendi adına prim ödemesi yapacak olan ev kadınları, tıpkı serbest çalışanlar gibi sigortalı sayılacak. Ödemeler ise kolaylıkla internet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ev kadınlarına müjde! Emeklilik yolu açılıyor: 3'te birini devlet karşılayacak

YIPRANMA PAYI VE ÇOCUK SAYISINA GÖRE AVANTAJ

Projede sadece prim desteği değil, yıpranma payı benzeri bir uygulama da planlanıyor. Özellikle çocuk sahibi olan annelere yönelik esneklikler sunulacak. Bu sayede çocuk sayısına göre erken emeklilik gibi avantajlı haklar devreye girecek.

Ev kadınlarına yıllardır beklenen sosyal güvence ve emeklilik hakkını tanımayı hedefleyen bu proje, hayata geçtiğinde milyonlarca kadının yaşamında önemli bir dönüm noktası olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev sahibi olmanın yeni yolu! Ortak konut kredisi dönemi başladı: Uzman isim bilinmesi gerekenleri tek tek açıkladı
Kamu işçisinin zam talebi belli oldu! Kritik süreçte son viraj: Talepler masada, gözler hükümette

Sıkça Sorulan Sorular

Hiç sigorta girişi olmayan nasıl emekli olur?
Çalışmayanlar, işinden ayrılmış olanlar, çalışmaya ara verenler bu haktan yararlanabiliyor. Emeklilik için şartlardan biri çalışılması ve sigortalının kendi adına sigorta primlerinin SGK'na yatırmasıdır. Bu şekilde SGK prim gün sayısını, yaşını ve sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli aylığına hak kazanmaktadır.
ETİKETLER
#ev kadınları
#Emeklilik Şartları
#Emeklilik haberi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.