Ev kadınlarına müjde! Emeklilik yolu açılıyor: 3'te birini devlet karşılayacak

"Aile Yılı" kapsamında artık sosyal güvence ve emeklilik hayal değil. Başvuru yapan ev kadınları, her ay prim ödeyerek emekliliğe adım atabilecek. Üstelik primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. 15 yıl boyunca sürecek bu destek, bugünün asgari ücretiyle yaklaşık 500 bin lirayı bulacak. İşte ev kadınlarına özel emeklilik sistemine dair tüm ayrıntılar...

Aile Yılı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "Aile Koruma Kalkanı Paketi", ev kadınlarına yönelik önemli haklar ve sosyal güvenceler getirmeye hazırlanıyor. Yeni düzenleme ile ev kadınlarına emeklilik yolu açılıyor.

TÜM EV HANIMLARI YARARLANABİLECEK

Yeni sistem, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş tüm ev kadınlarını kapsıyor. Daha önce herhangi bir sosyal güvenlik kaydı olmayan kadınlar da bu fırsattan faydalanabilecek. Amaç, toplumun görünmeyen emeğini görünür kılmak ve ev kadınlarını sosyal güvenlik çatısı altına almak.

DEVLETTEN 500 BİN LİRALIK DESTEK

Star Haber'de yer alan habere göre, projede en dikkat çekici detay ise devletin sağlayacağı finansal katkı. Ödenecek primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanacağı ifade edilirken, 15 yıl boyunca yapılacak düzenli ödemelerde devlet desteği günümüz asgari ücreti baz alındığında yaklaşık 500 bin lirayı bulacak.

BAĞ-KUR KAPSAMINA ALINACAKLAR

Başvuruda bulunan ev kadınları, Bağ-Kur sigorta koluna dahil edilecek. Böylece her ay kendi adına prim ödemesi yapacak olan ev kadınları, tıpkı serbest çalışanlar gibi sigortalı sayılacak. Ödemeler ise kolaylıkla internet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

YIPRANMA PAYI VE ÇOCUK SAYISINA GÖRE AVANTAJ

Projede sadece prim desteği değil, yıpranma payı benzeri bir uygulama da planlanıyor. Özellikle çocuk sahibi olan annelere yönelik esneklikler sunulacak. Bu sayede çocuk sayısına göre erken emeklilik gibi avantajlı haklar devreye girecek.



Ev kadınlarına yıllardır beklenen sosyal güvence ve emeklilik hakkını tanımayı hedefleyen bu proje, hayata geçtiğinde milyonlarca kadının yaşamında önemli bir dönüm noktası olacak.