Ev kiralayacaklar dikkat! e-Devlet'te bu belge yoksa tüm paranızı kaybedebilirsiniz

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hareketlenen emlak piyasası, dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Sosyal medya platformlarında yayılan sahte ev ilanları, birçok vatandaşı mağdur ediyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz aylarında artan konut kiralama ve satış işlemlerine karşı vatandaşları özellikle "kapora dolandırıcılığı" konusunda uyardı.

SAHTE İLANLARLA TUZAK KURUYORLAR

Şahin’in açıklamalarına göre, bazı dolandırıcılar internetten buldukları ev fotoğraflarını kullanarak sosyal medyada gerçeğe aykırı ilanlar yayınlıyor. Bu kişiler, konut sahibiymiş gibi davranarak ilgilenen vatandaşlardan evi görmeden kapora ya da toplu kira ödemesi talep ediyor.

“EVİ GÖRMEDEN ASLA PARA GÖNDERMEYİN”

Dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntemlerden birinin, tüketiciyi aceleye getirerek ödeme almaya çalışmak olduğunu vurgulayan Şahin, "Sosyal medyada paylaşılan konut ilanlarına aldanmayın. Evi görmeden, kişiyi tanımadan asla kapora ya da ödeme yapmayın. Bu tür işlemlerde dolandırılma ihtimali çok yüksek." ifadelerini kullandı.

BU KİŞİLERLE İŞLEM YAPARSANIZ PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ

Gayrimenkul işlemlerinin yalnızca Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış kişiler aracılığıyla yapılması gerektiğini hatırlatan Şahin, vatandaşların ilan sahiplerini mutlaka sorgulaması gerektiğini belirtti. Şahin, "Artık bu işin yetkisi tamamen Ticaret Bakanlığı’nda. Yetki belgesi olmayan kişilerle işlem yaparsanız paranızı kaybedersiniz. Sosyal medya üzerinden dolandırıcıya ulaşmak, onu bulmak neredeyse imkansız. Bu yüzden işlemi yapmadan önce, kişinin Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi (TTBS) olup olmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz." dedi.

Ev göstermeye gelen kişilere mutlaka "Bu ev size mi ait?", "Yetki belgeniz var mı?", "Kartınızı görebilir miyim?" gibi sorular yöneltilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Bu soruları sormak hakkınız. Elinde belge olan biri zaten rahatlıkla gösterir. Gösteremeyenler ya yetkisizdir ya da dolandırıcı. Paranızı riske atmayın. Gerekirse o kişiyle iletişimi hemen kesin."uyarısında bulundu.

KAPORA DOLANDIRICILIĞINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER:

Evi mutlaka yerinde görün.

İlan sahibinin kimliğini ve yetkisini mutlaka sorgulayın.

TTBS sistemi üzerinden yetki belgesi kontrolü yapın.

Sosyal medyada karşılaşılan ilanlara temkinli yaklaşın.

Yetki belgesi olmayan kişilerle işlem yapmayın.