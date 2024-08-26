Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarında 'sahte imza' oyunu! Kiracının sadece 7 günü var

26 Ağustos 2024 09:47 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:03

Ev sahiplerinin akıl almaz yeni oyunu kiracıları zor duruma sokmaya devam ediyor. Belgede sahtecilik suçu işleyen ev sahipleri sahte imza ile tahliye yoluna başvurmaya başladı. Mağdur olan kiracıların itiraz süresinin 7 gün olması ise işleri daha da zorlaştırıyor. Bu yönteme başvuran ev sahipleri özellikle kiracıların uzun süre evde olmadığı dönemleri kolluyor. İşte ev sahiplerinin yeni oyunu.

EV SAHİPLERİNDEN SAHTE İMZA OYUNU

Türkiye'de kira fiyatlarına gelen zamların ardından ev sahipleri ve kiracı anlaşmazlıkları farklı bir boyut kazandı.

Özellikle sahte imzalı tahliye davalarında ciddi artış yaşandı.

Sahte tahliye taahhütnamesi uygulaması, özellikle yaz tatilinde olan kiracıların mağdur olmasına neden oldu.

EV SAHİPLERİ KİRACILARIN İMZASINI TAKLİT EDİYOR

Ev sahipleri, kiracıların imzasını taklit ederek tahliye davası açmaya başladı.

Kiracıların ise bu durum karşısında itiraz süresinin 7 gün olması işleri daha da zorlaştırıyor. Eğer 7 gün içinde fark edilmezse kiracılar evden çıkmak zorunda kalacak.

Zaten hayat pahalılığı altında ezilen kiracılar, şimdi de haksız tahliye ile karşı karşıya.

TAHLİYE SAHTEKARLIĞI PES DEDİRTTİ

Ekonomim'in haberine göre, bu yönteme başvuran ev sahipleri özellikle kiracıların uzun süre evde olmadığı yaz tatilini kolluyor. İtiraz süresini kaçıran kiracıyı ise zor günler bekliyor.

Yaz aylarında tatilde olmak da bu tür olaylara kapı araladı.

Uzmanlar vatandaşların e-tebligatlarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğinin altını çiziyor.

"BOŞ TARİHLİ" TAHLİYE TAAHHÜTNAMELERİNE DİKKAT

Avukat Ragıp Şengül, konuyla ilgili şu uyarılarda bulundu.

“Son dönemde imzanın olduğu ancak tarihin olmadığı ya da imzanın taklit edildiği belgenin tamamen sahte bir şekilde düzenlendiği örneklerle karşılaştık

Yaz tatillerinde bu tür durumlar arttı.

Sulh hukuk mahkemelerinde dosya sayısı 2021 dönemine oranla 3-4 katına çıktı.”

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR?

Tahliye taahhütnamesi kiracıyı belirli bir tarihte konutu veya işyerini boşaltacağını taahhüt eden belgedir.

Kiracıyı belirtilen tarihte de evi boşaltmazsa icra dairesine konularak cebri icra ile kiracıyı çıkartmaya yarar.

Normal şartlarda kira sözleşmesiyle aynı tarihte imzalanması gereken bu taahhütname, bazı ev sahipleri tarafından sahtekarlıkla kullanılmaya başladı.

Ev sahipleri, taahhütnamenin tarih kısmını boş bırakarak yeni oyununu kurguluyor.

Daha sonra buraya istedikleri tarihi atmaları için kiracılara baskı yapıyor.

Ardından ev sahibi icra takibi başlatarak kiracıyı evden tahliye ettirebiliyor.