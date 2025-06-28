Ev sahibi kiracıyı çıkarmak için yalan söyledi! Mahkeme gerçeği ortaya çıkardı

Kayseri'de ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı mahkemelik oldu. "Tedavi için eve ihtiyacım var" diyerek kiracıyı çıkarmak isteyen ev sahibinin beyanının gerçeği yansıtmadığı yargı kararıyla ortaya çıktı. Mahkeme, kiracının konutta kalmasına izin vererek emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yaşayan bir ev sahibi, Kayseri merkezdeki evinde oturan kiracısını çıkarmak için hukuki yollara başvurdu. Ev sahibinin "sürekli tedavi gördüğü için eve ihtiyaç duyduğu" gerekçesiyle açtığı tahliye davası, gerçeğin ortaya çıkmasıyla beklenmedik şekilde sonuçlandı.

TEDAVİ İDDİASI MAHKEMELİK OLDU

Ev sahibi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenli tedavi gördüğünü, bu nedenle şehir merkezindeki eve taşınmak zorunda olduğunu ileri sürdü. Ancak kiracının tahliyeye direnişiyle konu Kayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, iddianın doğruluğunu araştırmak için Erciyes Üniversitesi'ne resmi yazı gönderdi.

YALANCI BEYAN ORTAYA ÇIKTI

Üniversite hastanesinden gelen cevapta, ev sahibinin geçmişte yalnızca 3 gün süreyle hastanede yatış yaptığı, sonrasında hiçbir tedavi kaydının bulunmadığı belirtildi. Bu bilgi üzerine mahkeme, ev sahibinin beyanlarının gerçeği yansıtmadığına hükmederek tahliye talebini reddetti ve kiracının evde kalmasına karar verdi.

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ’NDEN UYARI

Kararı değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özellikle son yıllarda kira artışlarıyla birlikte ev sahiplerinin çeşitli gerekçelerle kiracıları çıkarmaya çalıştığını belirtti. “Kızım yurtdışından gelecek, oğlum evlenecek, kendim oturacağım” gibi gerekçelerin sıkça öne sürüldüğünü ifade eden Şahin, bu kararın artık bu tür iddiaların ispatlanması gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Şahin, kiracıların bu tür iddialara karşı daha temkinli olması gerektiğini de vurguladı:

“Artık ev sahibinin sözlü beyanı yeterli değil. Mahkeme, iddiaların somut belgelerle desteklenmesini istiyor. Bu karar, benzer durumda olan kiracılar için emsal niteliğinde. Ayrıca, haksız yere tahliye edilen kiracılar, eğer ev daha sonra başka birine kiraya verilmişse, ev sahibine karşı 1 yıllık kira bedeli talep edebilir.”

KİRACILARA ÖNEMLİ HAKLAR TANINDI

Bu kararla birlikte mahkemeler, ev sahibi beyanlarını tek başına yeterli görmeyecek. Ev sahibinin konut ihtiyacına dair öne sürdüğü nedenleri somut delillerle ispatlaması gerekecek. Aksi durumda, kiracı evden çıkarılmayacak.