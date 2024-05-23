Ev sahibi milyonları ilgilendiriyor! Emlak Vergisi ve ÇTV ödemelerinde son günlere girildi

23 May 2024 09:35 - Güncelleme : 23 May 2024 09:43

Evi, arsası, yazlığı olan mükellefler için Emlak Vergisi ödemeleri sona eriyor. Emlak vergisi ilk taksiti için belediyelerden uyarılar gelmeye devam ediyor. Yıl içinde iki taksitle ödenen emlak vergilerinin ilki için ev sahipleri ödemelerini mayıs ayının sonuna kadar yapabilecek.

Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem arz ediyor.

EMLAK VERGİSİ 2 TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK

2024 yılı içerisinde 2 taksitle ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde, 2. taksiti ise kasım ayı boyunca ödenebilecek.

ÖDEMELER ONLİNE OLARAK YAPILABİLECEK

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor. Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-EFT ile ödenebiliyor.

BELEDİYELERDEN ÖDEME ÇAĞRISI GELİYOR

İlkadım Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2024 yılı emlak, çevre temizlik (ÇTV) ve ilan reklam vergilerinin ilk taksit ödemelerinin son gününün 31 Mayıs 2024 Cuma günü olduğunu hatırlattı.

İlkadım Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait ilan reklam ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödemesinin son günlerinde yaşanacak yoğunluk ve aksamalarının önüne geçmek adına vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada, vatandaşların cezalı ödeme durumuna düşmemeleri adına 2024 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu.

“CEZALI DURUMA DÜŞMEMEK İÇİN TARİHİ KAÇIRMAYIN”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “1319 sayılı Kanun hükümlerine Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arsalar emlak vergisine tabi tutuluyor. Bu vergiler senede iki eşit taksitte ödeniyor. İlk taksitin son ödeme günü 31 Mayıs 2024. Çevre temizlik vergisi de belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetleri için konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılardan alınıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerinin ilk taksitlerini 31 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekiyor. Vatandaşlarımız, vergilerini hafta sonu açık olacak olan belediyemizin hizmet binası veznelerine; Meydan, Gazi Park, İlyasköy ödeme noktalarına nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi web sitemizin e-belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilirler. Belediyemize borcu bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini ihmal etmemelerini rica ediyoruz” dedi.