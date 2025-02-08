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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut almak için doğru zaman mı? Uzman isim açıkladı

Türkiye'de son yıllarda artan konut talebi, fiyatların dikkat çekici seviyelere ulaşmasına neden oluyor. Özellikle göç hareketlerinin etkisiyle büyük şehirlerde fiyatlar hızla yükselirken, bazı bölgelerde ise fiyat düşüşleri görülüyor. MÜSİAD Metal Maden Sektör Kurulu üyesi Mustafa Keleş, tgrthaber.com Ekonomi Editörü İrem Çınar'a yaptığı açıklamada, konut piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut almak için doğru zaman mı? Uzman isim açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 14:40

Türkiye’de konut talebindeki artış, fiyatlardaki dalgalanmalarla dikkat çekiyor. Büyük şehirlerde göç hareketlerinin etkisiyle fiyatlar hızla yükselirken, bazı bölgelerde ise düşüşler gözlemleniyor. Peki, Türkiye’de konut piyasası nasıl şekilleniyor? Küresel gelişmelerle benzerlik gösteriyor mu? MÜSİAD Metal Maden Sektör Kurulu üyesi Mustafa Keleş, bu soruların cevaplarını tgrthaber.com Ekonomi Editörü İrem Çınar'a verdi.


 

BÜYÜK ŞEHİRLERDE KONUT FİYATLARI ARTIYOR

Büyük şehirlerde konut fiyatlarının artmasının başlıca nedenlerinden biri, göç hareketleri ve artan talep olarak gösterilmektedir. İzmir, son yıllarda en fazla göç alan şehirlerden biri haline geldi. Özellikle Çeşme gibi turistik bölgelerde konut talebi artmış ve bu durum fiyatların üç katına kadar çıkmasına neden olmuştur.
Ankara ise görece uygun fiyatlar sunmaya devam etse de, yeni projelerin azalması ve talebin artması nedeniyle fiyatların yükseleceği öngörülüyor. 2025 ve sonrasında başkentte fiyatların daha da artması bekleniyor.


 

DÜNYA GENELİNDE KONUT FİYATLARININ GİDİŞATI

Küresel düzeyde de konut fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. "Fitch Ratings" Kredi Değerlendirme Kurumu'nun tahminlerine göre, 2025-2026 yıllarında Hollanda, Kanada, Brezilya ve Meksika'da konut fiyatlarının artış göstermesi bekleniyor. Bunun aksine, Çin ve Fransa'da konut fiyatlarının düşmesi öngörülüyor. Çin'in büyük bir konut piyasasına sahip olmasına rağmen, ekonomik dalgalanmalar nedeniyle fiyatlarda azalma bekleniyor. Fransa'da ise 2025 yılında düşüş görülse de, 2026'da fiyatların tekrar toparlanması öngörülüyor.


 

TÜRKİYE'DE YABANCI YATIRIMCI SAYISI AZALIYOR

Keleş, son yıllarda Türkiye'deki yabancı yatırımcı ilgisinin yoğun olduğuna dikkat çekse de, 2024 yılı itibariyle yabancılara yapılan konut satışlarında düşüş yaşandığını belirtti. 2018-2023 arasında yıllık 40-60 bin arasında değişen konut satış rakamları, 2024'te 22 bine kadar geriledi. Bu düşüşün temel nedenleri arasında, fiyat artışları ve küresel ekonomik belirsizlikler yer alıyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yabancı yatırımcı ilgisinde bir azalma gözlemlendi.


 

TÜRKİYE'NİN KONUT PİYASASINDA FIRSATLAR VE ZORLUKLAR

Türkiye'nin artan konut talebi, göç hareketleri ve devlet destekleri sayesinde yatırımcılar için cazip bir pazar olduğunu söyleyen MÜSİAD Metal Maden Sektör Kurulu üyesi Mustafa Keleş, artan inşaat maliyetleri ve ekonomik belirsizliklerin sektörde zorluklar oluşturduğunu dile getirdi. Ayrıca Keleş, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde konut fiyatlarının yükselmeye devam ederken, Antalya, Burdur ve Isparta gibi bazı illerde fiyatların düşmeye başladığını kaydetti. Balıkesir, Çanakkale ve Bingöl gibi bölgelerde ise konut fiyatlarında yüzde 40’a varan artışlar görülüyor.


 

GENÇ ÇİFTLERE ÖZEL KONUT DESTEKLERİ

Devlet, ilk evini alacak genç çiftler ve dar gelirli aileler için sosyal konut projeleri sunmaya devam ediyor. Bu projeler kapsamında, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme seçenekleri sunulurken, hane gelirinin 45 bin TL’yi aşmayan aileler için uygun finansman imkanları sağlanıyor.

 

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