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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim?

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların kredi talepleri yükselirken, bankalar da konut kredisi faiz oranlarını değiştirdi. En düşük faiz oranı yüzde 2,59’a çekilirken, 10 yıl vadeli 2 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödeme tutarı da hesaplandı. Peki, 2 milyon TL için güncel geri ödeme tablosı nasıl şekillendi? İşte ayrıntılar…

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 14:54

Ev sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş, son dönemde artan kira fiyatları nedeniyle konut kredilerine yönelmiş durumda. Özellikle de ilkbahar aylarında konutta yaşanan hareketlilik kredi başvurularında artışa yol açıyor. Bu hareketliliğe paralel olarak bankalar da konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye gidiyor.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

17 Nisan 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde 2,59 seviyesinde yer alırken, en yüksek oran yüzde 5,89’a kadar çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.

Peki, 2 milyon TL'lik konut kredisi çeken bir kişi, toplamda ne kadar geri ödeme yapacak? İşte detaylar...

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim?

İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,95
Aylık Taksit: 60.858,48TL

Toplam Ödeme: 7.335.777TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,12

Aylık Taksit: 64.003,45TL

Toplam Ödeme: 7.716.864TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,01

Aylık Taksit: 61.964,48TL

Toplam Ödeme: 7.464.311TL

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim?

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 61.595,32TL

Toplam Ödeme: 7.428.138TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %2,92

Aylık Taksit: 60.307,20TL

Toplam Ödeme: 7.260.114TL

ING

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 69.064,24TL

Toplam Ödeme: 8.314.492TL

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim?

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 62.704,27TL

Toplam Ödeme: 7.553.086TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 61.595,32TL

Toplam Ödeme: 7.420.938TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 77.067,30TL

Toplam Ödeme: 9.271.776TL

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim?

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96TL

Toplam Ödeme: 7.637.215TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %2,59

Aylık Taksit: 54.325,82TL

Toplam Ödeme: 6.550.673TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 56.121,40TL

Toplam Ödeme: 6.761.568TL

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Sıkça Sorulan Sorular

Konut kredisi kimin üzerine olur?
bankalar eşlerin toplam gelirine ve kredi notlarına göre kredi onayını verirler. Konut kredisi ile alınan evin tapusu, karı koca ortak tapu olarak düzenlenebilir ve her iki eş de evin mülkiyetinde hak sahibi olur.
ETİKETLER
#konut kredisi
#ev sahibi
#ev sahibi olmak
#Konut Kredisi Faizleri
#Ekonomi
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