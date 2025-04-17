Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim?

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların kredi talepleri yükselirken, bankalar da konut kredisi faiz oranlarını değiştirdi. En düşük faiz oranı yüzde 2,59’a çekilirken, 10 yıl vadeli 2 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödeme tutarı da hesaplandı. Peki, 2 milyon TL için güncel geri ödeme tablosı nasıl şekillendi? İşte ayrıntılar…
Ev sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş, son dönemde artan kira fiyatları nedeniyle konut kredilerine yönelmiş durumda. Özellikle de ilkbahar aylarında konutta yaşanan hareketlilik kredi başvurularında artışa yol açıyor. Bu hareketliliğe paralel olarak bankalar da konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye gidiyor.
17 Nisan 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde 2,59 seviyesinde yer alırken, en yüksek oran yüzde 5,89’a kadar çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.
Peki, 2 milyon TL'lik konut kredisi çeken bir kişi, toplamda ne kadar geri ödeme yapacak? İşte detaylar...
İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
Faiz Oranı: %2,95
Aylık Taksit: 60.858,48TL
Toplam Ödeme: 7.335.777TL
Faiz Oranı: %3,12
Aylık Taksit: 64.003,45TL
Toplam Ödeme: 7.716.864TL
Faiz Oranı: %3,01
Aylık Taksit: 61.964,48TL
Toplam Ödeme: 7.464.311TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 61.595,32TL
Toplam Ödeme: 7.428.138TL
Faiz Oranı: %2,92
Aylık Taksit: 60.307,20TL
Toplam Ödeme: 7.260.114TL
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 69.064,24TL
Toplam Ödeme: 8.314.492TL
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27TL
Toplam Ödeme: 7.553.086TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 61.595,32TL
Toplam Ödeme: 7.420.938TL
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 77.067,30TL
Toplam Ödeme: 9.271.776TL
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 63.445,96TL
Toplam Ödeme: 7.637.215TL
Faiz Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 54.325,82TL
Toplam Ödeme: 6.550.673TL
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 56.121,40TL
Toplam Ödeme: 6.761.568TL