Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisi düştü: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut sahibi olma hayali kuran vatandaşların kredi talepleri artarken, bankalar da konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. En düşük faiz oranı yüzde 2,59’a çekilirken, 10 yıl vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödeme tutarı da yeniden hesaplandı. Peki, 1 milyon TL için güncel geri ödeme tabloları nasıl şekillendi? İşte detaylar…

Son haftalarda konut piyasasında gözlemlenen hareketlilik, kredi kullanımındaki artışla da kendini gösteriyor. 28 Mart haftasında konut kredisi hacminde yaşanan 4 milyar 425 milyon TL’lik artış, son 13 haftanın en hızlı büyümesi olarak dikkat çekti.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, konut kredilerinde toplam hacim bir önceki haftaya kıyasla artarak 543 milyar 698 milyon TL’den 548 milyar 123 milyon TL’ye yükseldi. Bu artış, sektördeki hareketliliğin finansal yansımalarını ortaya koyuyor.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı sıkı para politikası kredi faiz oranlarını da yukarı yönlü etkiliyor. Ancak hem kamu hem de özel bankalar, TCMB’nin politikalarına uyumlu şekilde faizlerde sınırlı da olsa indirime gitmeye başladı. Bu durum, konut kredisi kullanmayı düşünen vatandaşları en avantajlı oranları araştırmaya yönlendiriyor.



9 Nisan 2025 itibarıyla piyasadaki konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük oranın yüzde 2,59; en yüksek oranın ise yüzde 5,89 seviyesinde olduğu görülüyor. Bankaların sunduğu kampanyalar da bu süreçte daha cazip hale gelirken, rekabetin artması tüketici lehine avantajlar doğuruyor.

İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66TL

Toplam Ödeme: 3.723.479TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98TL

Toplam Ödeme: 3.838.207TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,01

Aylık Taksit: 30.982,24TL

Toplam Ödeme: 3.741.442TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66TL

Toplam Ödeme: 3.727.419TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %2,92

Aylık Taksit: 30.153,60 TL

Toplam Ödeme: 3.636.682 TL

ING

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 33.590,60TL

Toplam Ödeme: 4.052.656TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73TL

Toplam Ödeme: 3.565.102TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66TL

Toplam Ödeme: 3.720.219TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 38.533,65 TL

Toplam Ödeme: 4.642.738 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.825.457 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %2,59

Aylık Taksit: 27.162,91TL

Toplam Ödeme: 3.286.124TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 28.060,70TL

Toplam Ödeme: 3.382.184TL