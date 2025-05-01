Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisi faiz oranları değişti: 1 milyon TL çeksem ne kadar öderim?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların krediye olan talebi artarken bankalar da konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. En düşük faiz oranı yüzde 2,59’a çekilirken, 10 yıl vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödeme tutarı da belli oldu. Peki, 1 milyon TL için güncel geri ödeme tablosı nasıl şekillendi? İşte detaylar…

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, artan kiralar nedeniyle konut kredilerine başvuruyor. Özellikle de ilkbahar aylarında konut satışlarında yaşanan hareketlilik kredi kullanımını da artırıyor. Bu hareketliliğe paralel olarak bankalar da konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye gidiyor.



KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

1 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde 2,59 seviyesinde olurken, en yüksek oran yüzde 5,89 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.



Peki, 1 milyon TL'lik konut kredisi çeken bir vatandaşın toplamda ödemesi gereken rakam ne kadar? İşte detaylar...

İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 31.815,84TL

Toplam Ödeme: 3.845.660TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 32.280,98TL

Toplam Ödeme: 3.905.167TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,37

Aylık Taksit: 34.343,43TL

Toplam Ödeme: 4.144.785TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 31.815,84TL

Toplam Ödeme: 3.849.600TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 35.953,04TL

Toplam Ödeme: 4.332.614TL

ING

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 34.532,12TL

Toplam Ödeme: 4.165.638TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %3,20

Aylık Taksit: 32.747,51TL

Toplam Ödeme: 3.953.275TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66TL

Toplam Ödeme: 3.720.219TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 38.533,65TL

Toplam Ödeme: 4.642.738TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98TL

Toplam Ödeme: 3.825.457TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %2,59

Aylık Taksit: 27.162,91TL

Toplam Ödeme: 3.286.124TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %2,90

Aylık Taksit: 29.970,16TL

Toplam Ödeme: 3.618.419TL