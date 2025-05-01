Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisi faiz oranları değişti: 1 milyon TL çeksem ne kadar öderim?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların krediye olan talebi artarken bankalar da konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. En düşük faiz oranı yüzde 2,59’a çekilirken, 10 yıl vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödeme tutarı da belli oldu. Peki, 1 milyon TL için güncel geri ödeme tablosı nasıl şekillendi? İşte detaylar…
Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, artan kiralar nedeniyle konut kredilerine başvuruyor. Özellikle de ilkbahar aylarında konut satışlarında yaşanan hareketlilik kredi kullanımını da artırıyor. Bu hareketliliğe paralel olarak bankalar da konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye gidiyor.
1 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde 2,59 seviyesinde olurken, en yüksek oran yüzde 5,89 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.
Peki, 1 milyon TL'lik konut kredisi çeken bir vatandaşın toplamda ödemesi gereken rakam ne kadar? İşte detaylar...
İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 31.815,84TL
Toplam Ödeme: 3.845.660TL
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 32.280,98TL
Toplam Ödeme: 3.905.167TL
Faiz Oranı: %3,37
Aylık Taksit: 34.343,43TL
Toplam Ödeme: 4.144.785TL
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 31.815,84TL
Toplam Ödeme: 3.849.600TL
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 35.953,04TL
Toplam Ödeme: 4.332.614TL
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 34.532,12TL
Toplam Ödeme: 4.165.638TL
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 32.747,51TL
Toplam Ödeme: 3.953.275TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66TL
Toplam Ödeme: 3.720.219TL
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 38.533,65TL
Toplam Ödeme: 4.642.738TL
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98TL
Toplam Ödeme: 3.825.457TL
Faiz Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 27.162,91TL
Toplam Ödeme: 3.286.124TL
Faiz Oranı: %2,90
Aylık Taksit: 29.970,16TL
Toplam Ödeme: 3.618.419TL