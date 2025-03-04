Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisinde tablo sil baştan: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi

Geçtiğimiz hafta yüzde 2,74 olan en düşük konut kredisi oranı, bu hafta yüzde 2,68’e geriledi. Şubat enflasyonunun beklentilerin altında kalması ve TCMB’den olası faiz indirimi beklentisiyle oranların daha da düşebileceği öngörülüyor. Peki, mart ayının ilk haftasında en uygun konut kredisi hangi bankalarda? 1 milyon TL için güncel geri ödeme tabloları nasıl şekillendi? İşte detaylar…

Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü duyuracağı faiz kararına çevrildi. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Şubat ayında aylık bazda yüzde 2,27 artarken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesine geriledi. Mevcut politika faizi ise yüzde 45 seviyesinde bulunuyor.

TCMB’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Yıllık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerilemesi, Merkez Bankası’nın faiz indirimi ihtimalini daha da kuvvetlendirdi. Piyasadaki genel beklenti, TCMB’nin 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı yönünde. Öte yandan bazı analistler, yıllık TÜFE ile politika faizi arasındaki farkın 600 baz puana yaklaştığına dikkat çekerek, faiz indiriminin beklenenden daha yüksek olabileceğini öngörüyor.



KONUT KREDİLERİNDE YENİ İNDİRİMLER GÜNDEMDE

Politika faizinde beklenen düşüş, kredi piyasalarında da yakından izleniyor. Aralık ve Ocak aylarında yapılan toplam 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından kredi faiz oranlarında da belirgin bir gerileme yaşanmıştı. Özellikle konut kredilerinde faiz oranlarının düşüş trendini sürdürmesi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 2,74 seviyesinde olan en düşük konut kredisi faiz oranı, bu hafta yüzde 2,68’e geriledi.

İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.569.287 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %2,88

Aylık Taksit: 29.786,99 TL

Toplam Ödeme: 3.606.293 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54TL

Toplam Ödeme: 3.608.998TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.563.227 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %2,92

Aylık Taksit: 30.153,60 TL

Toplam Ödeme: 3.636.682 TL

ING

Faiz Oranı: %3,14

Aylık Taksit: 32.187,84 TL

Toplam Ödeme: 3.884.300 TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %2,68

Aylık Taksit: 27.970,57TL

Toplam Ödeme: 3.380.042TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.066.643 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 38.533,65 TL

Toplam Ödeme: 4.642.738 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.825.457 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %3,25

Aylık Taksit: 33.215,37TL

Toplam Ödeme: 4.012.419TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %2,74

Aylık Taksit: 28.512,47TL

Toplam Ödeme: 3.436.396TL