Ev sahibi olmanın yeni yolu! Ortak konut kredisi dönemi başladı: Uzman isim bilinmesi gerekenleri tek tek açıkladı

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için yeni bir seçenek gündemde yerini alıyor. Ortak konut alımı. Artan ev fiyatları ve yüksek kredi faizleri karşısında bireysel alım zorlaşırken, bu sistem birden fazla kişinin güç birliğiyle ev sahibi olmasına imkân tanıyor. Gayrimenkul uzmanı Neda Yağlı, ortak konut modelinin avantajlarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

Son yıllarda hızla artan konut fiyatları ve yüksek faizli konut kredileri, vatandaşların ev sahibi olma hayalini giderek zorlaştırıyor. Ancak bu zorlu sürece karşı geliştirilen alternatif bir yöntem dikkat çekiyor: Ortak konut alımı. Birden fazla kişinin aynı anda bir gayrimenkule ortak olması, konut sahibi olmanın yeni yollarından biri haline geliyor.

ORTAK YATIRIMIN AVANTAJLARI NELER?

TGRT Haber'de yayınlanan 'Bilmedikleriniz' programında konuşan Gayrimenkul uzmanı Neda Yağlı, ortak konut alımının bazı avantajları olduğunu belirtti. Yağlı, "Yaklaşık 25.000 TL’lik bir kredi ödememiz var. Ancak konut değer kazandığında, iki taraf için de bir yatırım olmuş oluyor. Ayrıca kira geliri elde ederek kredi ödemelerine katkı sağlanabiliyor. Bu sistemle, özellikle tek başına konut alma imkânı olmayan kişiler için yeni bir yatırım fırsatı doğuyor. Böylece hem kira getirisi hem de değer artışıyla kazanç sağlanabiliyor." ifadelerini kullandı.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN RİSKLER

Her ne kadar avantajlı görünse de, ortak konut alımında bazı riskler de mevcut. En büyük risklerden biri, ortaklar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklar. Yağlı, "Bazen en yakın arkadaşlar arasında bile fikir ayrılıkları olabiliyor. Bir taraf satmak isterken diğer taraf istemeyebiliyor. Vefat durumlarında da benzer sorunlar yaşanabilir," diyerek dikkat edilmesi gereken noktalara vurgu yaptı.



NOTER ONAYLI SÖZLEŞME VE HUKUKİ GÜVENCE ŞART

Bu tür sorunların önüne geçmek için noter huzurunda detaylı bir sözleşme yapılması gerekiyor. Bu sözleşmelere, örneğin "öncelikli alım hakkı" gibi maddeler eklenebiliyor. Bir taraf satmak istediğinde, ilk olarak diğer ortağa teklif edilmesi gerektiği belirtiliyor. Eğer ortak almak istemezse, satış dışarıdan bir kişiye yapılabiliyor.

KAÇ KİŞİ ORTAK OLABİLİR?

Yağlı’nın belirttiğine göre, şu anki uygulamalarda bir konuta en fazla beş kişi ortak olabiliyor. Bu da özellikle aile bireyleri ya da yakın arkadaş grupları için cazip bir seçenek haline geliyor.



KREDİ SORUMLULUĞU ORTAK PAYLAŞILIYOR

Ortak konut alımında dikkat edilmesi gereken en kritik konulardan biri de kredi ödemeleri. Kredinin ortak çekilmesi durumunda, bir kişinin taksitlerini aksatması, diğer ortakların kredi puanını olumsuz etkileyebiliyor. "Ortağım ödemesini yapmazsa, benim de maaşıma haciz konabilir" diyen Yağlı, bu nedenle ortak seçiminin çok dikkatli yapılması gerektiğini belirtti.

EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Neda Yağlı'ya göre, eğer eldeki sermaye başka bir yatırım aracında değerlendirilmeyecekse, her zaman doğru evi bulmak önemlidir. "Konut her zaman değer kazanan ve güvenli bir yatırım aracıdır. Ancak alırken doğru değerlendirme yapılmalı. Konum, kira getirisi, yapı kalitesi gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır," şeklinde konuştu.



HEM FIRSAT HEM SORUMLULUK

Ortak konut alımı, doğru kişilerle ve sağlam sözleşmelerle yapıldığında ciddi bir yatırım fırsatına dönüşebilir. Ancak hem maddi hem de manevi sorumlulukları beraberinde getirdiği unutulmamalı. Bu nedenle, bu yola çıkmadan önce hukuki danışmanlık alınması ve tüm detayların yazılı hale getirilmesi büyük önem taşıyor.