Ev sahibi ve kiracılara yeni masraf! Bakanlığa şikayet yağdı

Son 5 yılda ilan sitelerinin emlakçılardan talep ettiği ücretler 20 kat arttı. İlan başına 3 bin TL’ye ulaşan bu yüksek maliyet, hem kiracıların hem de ev sahiplerine yansıtılıyor.

Ev sahibi-kiracı arasındaki uyuşmazlıklar gündemdeki yerini korurken, konut sektöründe şimdi de emlakçılar ile dijital ilan platformları arasında yeni bir kriz doğdu. Özellikle son yıllarda ilan sitelerinin uyguladığı yüksek ücret politikaları, sektörde büyük rahatsızlık oluşturuyor.

İLAN ÜCRETLERİ KATLANDI, TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

2020 yılında 200 ilan için yaklaşık 4.500 TL ödeme yapan emlak ofisleri, bugün aynı sayıda ilan için 100 bin TL’ye varan taleplerle karşılaşıyor. İlan başına talep edilen 3 bin TL’ye kadar çıkan rakamlar ise emlakçıları zor durumda bırakıyor. Bu yüksek maliyetler doğrudan kiralara, satış fiyatlarına ve komisyon oranlarına yansıtılıyor.

ŞİKAYET YAĞMURU TİCARET BAKANLIĞI’NA TAŞTI

Tüm Emlak Danışmanları Birliği, ilan sitelerine karşı sesini yükseltti. Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu’na iletilen şikayetlerin sayısı 10 bini aşarken, emlakçılar adım atılmamasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

REKABET KURUMU CEZA KESTİ AMA YETMEDİ

2023 yılında Rekabet Kurumu, sektördeki en büyük ilan platformuna 40,1 milyon TL ceza kesse de, emlakçılara göre bu yaptırım yeterli olmadı. Fahiş fiyat artışları devam ederken, sektörde “denetim eksikliği” eleştirileri öne çıkıyor.

“DENETİM MEKANİZMASI KURULMALI” ÇAĞRISI

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, ilan sitelerinin taşınmaz ticareti yönetmeliği kapsamında denetlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Her yıl belirli bir kurul tarafından ilan ücretleri yeniden gözden geçirilmeli” dedi.

“SEKTÖR EKONOMİK BASKI ALTINDA”

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam da sürece ilişkin yaptığı açıklamada, “Binlerce şikayete rağmen yetkililerden ses çıkmıyor. Bu durum sektörde büyük kırgınlığa yol açtı. Artık çözüm için harekete geçilmeli” ifadelerini kullandı.

FAHİŞ ÜCRETİN BEDELİNİ VATANDAŞ ÖDÜYOR

İlan portallarındaki yüksek maliyetlerin yalnızca emlakçılarla sınırlı kalmadığına dikkat çeken sektör temsilcileri, bu yükün kiracıya ve alıcıya da yansıdığını belirtiyor. Artan ilan ücretleri, dolaylı olarak kira bedellerinin ve satış fiyatlarının tırmanmasına neden oluyor.