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 | İrem Çınar

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Emlakçılara dijital kolaylık: O işlem artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, kira sözleşmelerinin artık e-Devlet üzerinden emlak danışmanları tarafından da düzenlenebileceğini belirtti. Tapu ve Kadastro sistemi üzerinden yetkilendirilen emlakçılar, kira kontratlarını elektronik ortamda kiracılara iletebilecek.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 13:17

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasına yönelik çalışmaların ilk aşamasını Kasım 2024'te tamamlamıştı. Mevcut uygulamada taşınmaz sahibi gerçek kişilerce e-Devlet Kapısı'ndaki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünden hazırlanan sözleşme kiracı tarafından onaylanabiliyor. Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi de yapılabiliyor.

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Emlakçılara dijital kolaylık: O işlem artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

"EMLAKÇILAR MESLEĞİNİ RESMİ OLARAK YAPABİLECEK"

Çalışmanın ikinci aşamasında ise sona gelinirken, e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti bugün emlakçılar için de açıldı. TEDB Başkanı Hakan Akçam, kiracı ile ev sahibinin e-Devlet ortamında buluşarak kira kontratını imzalayabildiğini ancak bu sürece emlak danışmanlarının dahil olmadığını söyledi.
Bugün itibarıyla uygulamanın emlakçılar için de hayata geçirildiğini dile getiren Akçam, "Gayrimenkul sahipleri, emlak danışmanına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sisteminden yetki verebilecek. Emlak danışmanı da aldığı yetkiyle, kontratı kiracı adayına elektronik ortamda ulaştırabilecek. Kira kontratı oluşturan emlak danışmanı, barkodlu belge çıkarabilecek. Dolayısıyla, emlak danışmanları mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getirerek mesleğini resmi olarak icra edecek" dedi.

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Emlakçılara dijital kolaylık: O işlem artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

"KİRA KONTRATLARININ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMELİ"

Akçam, sistemin elektronik ortama taşınacağını ifade ederek, kira artış oranı, kiracının güvenirliği ve meskende kaç yıldır oturduğu gibi bilgilerin Bakanlık tarafından tespit edilebileceğini anlattı.

Sistemle ilgili güncelleme ve düzenlemelerin devam ettiğini belirten Akçam, Borçlar Kanunu'na göre kira kontratında kefilin ıslak imzasının bulunması gerektiğini, bununla ilgili çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Emlakçılara dijital kolaylık: O işlem artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılması zorunluluğunun uygulamaya alınması durumunda ev sahibi ile kiracı arasındaki problemlerin birçoğunun çözüleceğine işaret eden Akçam, böylece dolandırıcılık olaylarının önüne geçileceğini sözlerine ekledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ev sahibi hangi şartlarda kiracıyı çıkarabilir?
İlk şart, kira sözleşmesinin belirli bir süre için yapılmış olmasıdır. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, ev sahibi kiracıyı kendi oturmak amacıyla evden çıkaramaz. İkinci şart, ev sahibinin makul bir ihtiyacı olmasıdır.
ETİKETLER
#e-devlet
#e-devlet
#ev sahibi
#ev sahibi
#kiracılar
#Ekonomi
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