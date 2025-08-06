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 | Bengü Sarıkuş

Ev sahibi yüksek kira talep ettiyse dikkat! Kirayı düşürebilirsiniz

Avukat Mücahid Küçük, kira bedeli tespit davalarında hakimlerin hakkaniyet indirimine karar verebileceklerini ve davalarda vatandaşların dilekçelerinde bu hususu belirtmeleri gerektiğini söyledi.

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Ev sahibi yüksek kira talep ettiyse dikkat! Kirayı düşürebilirsiniz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 16:24

Mücahid Küçük, tespit davalarında hakimlerin yüzde 10-20 oranında hakkaniyet indirimi yapabildiğini belirterek, vatandaşların dava dilekçelerinde bu hususa mutlaka yer vermeleri gerektiğini söyledi. içtihatlarına dayanan bu uygulama, taşınmazın yaşı, konumu ve kiracının süresi gibi faktörlere göre değişebiliyor.

Ev sahibi yüksek kira talep ettiyse dikkat! Kirayı düşürebilirsiniz

Avukat Küçük, kira artışlarındaki yüzde 25 sınırından sonra kira bedellerinin artık tüketici fiyatlarındaki değişime göre belirlendiğini hatırlatırken kira bedeli nedeniyle açılan davalarda ‘hakkaniyet indirimi' yapıldığını söyledi.

Ev sahibi yüksek kira talep ettiyse dikkat! Kirayı düşürebilirsiniz

Hakkaniyet indiriminin Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında yer aldığını belirten Küçük, "Hakkaniyet indirimi, kira bedeli tespiti davası dediğimiz hususta tamamen kanunda geçen bir cümle nedeni ile ‘hakkaniyet' kelimesinden dolayı Yargıtay'ın da yerleşik içtihatlarında sabit olan bir indirimdir" dedi.

Ev sahibi yüksek kira talep ettiyse dikkat! Kirayı düşürebilirsiniz

Küçük, bu indirimin kanunda geçen 'hakimin kira bedelini hakkaniyete göre belirleyeceği' hükmü nedeniyle hakkaniyet indirimi adı altında yapıldığını belirterek şunları söyledi:

Ev sahibi yüksek kira talep ettiyse dikkat! Kirayı düşürebilirsiniz

"Hakimler genellikle kira bedeli tespit davalarında bilirkişilere yaptırdıkları bedelden yani taşınmaz boş olarak kiraya verildiğinde elde edilecek kira bedelleri üzerinden ek olarak yüzde 10 ile 20 arasında bir indirim yapmaktadırlar" ifadelerine yer verdi.

Ev sahibi yüksek kira talep ettiyse dikkat! Kirayı düşürebilirsiniz

TAŞINMAZSIN DURUMU İNDİRİM ORANINI ARTTIRABİLİYOR

Küçük, vatandaşların özellikle dava dilekçelerinde bu hususu belirtmeleri gerektiğini vurgulayarken indirim oranının taşınmazın durumuna göre değişebileceğini söyledi.

Ev sahibi yüksek kira talep ettiyse dikkat! Kirayı düşürebilirsiniz

Avukat Küçük konuya ilişkin şunları kaydetti: "Bu indirim tamamen hakimin takdirinde olup, takdiri etkileyen hususlar yani taşınmazın yaşı, bulunduğu konum, kaç yıldır kiracının olduğu gibi durumlarda indirim oranları artmaktadır.

Ev sahibi yüksek kira talep ettiyse dikkat! Kirayı düşürebilirsiniz

Vatandaşlar kendilerine karşı açılmış davalarda bunu kendileri talep etmese dahi hakimin bunu gözetmesi gerekmektedir. Fakat vatandaşlar kendi dava dilekçelerinde bunları belirtirlerse hakimin dikkate alması daha kolay olacaktır."

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ETİKETLER
#yargıtay
#avukat
#kira
#kira artışı
#Hakkaniyete Göre
#Kira Testi
#Hakkaniyet Indirimi
#Ekonomi
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