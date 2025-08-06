Ev sahibi yüksek kira talep ettiyse dikkat! Kirayı düşürebilirsiniz

Avukat Mücahid Küçük, kira tespit davalarında hakimlerin yüzde 10-20 oranında hakkaniyet indirimi yapabildiğini belirterek, vatandaşların dava dilekçelerinde bu hususa mutlaka yer vermeleri gerektiğini söyledi. Yargıtay içtihatlarına dayanan bu uygulama, taşınmazın yaşı, konumu ve kiracının süresi gibi faktörlere göre değişebiliyor.

Avukat Küçük, kira artışlarındaki yüzde 25 sınırından sonra kira bedellerinin artık tüketici fiyatlarındaki değişime göre belirlendiğini hatırlatırken kira bedeli nedeniyle açılan davalarda ‘hakkaniyet indirimi' yapıldığını söyledi.

Hakkaniyet indiriminin Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında yer aldığını belirten Küçük, "Hakkaniyet indirimi, kira bedeli tespiti davası dediğimiz hususta tamamen kanunda geçen bir cümle nedeni ile ‘hakkaniyet' kelimesinden dolayı Yargıtay'ın da yerleşik içtihatlarında sabit olan bir indirimdir" dedi.

Küçük, bu indirimin kanunda geçen 'hakimin kira bedelini hakkaniyete göre belirleyeceği' hükmü nedeniyle hakkaniyet indirimi adı altında yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Hakimler genellikle kira bedeli tespit davalarında bilirkişilere yaptırdıkları bedelden yani taşınmaz boş olarak kiraya verildiğinde elde edilecek kira bedelleri üzerinden ek olarak yüzde 10 ile 20 arasında bir indirim yapmaktadırlar" ifadelerine yer verdi.

TAŞINMAZSIN DURUMU İNDİRİM ORANINI ARTTIRABİLİYOR

Küçük, vatandaşların özellikle dava dilekçelerinde bu hususu belirtmeleri gerektiğini vurgulayarken indirim oranının taşınmazın durumuna göre değişebileceğini söyledi.

Avukat Küçük konuya ilişkin şunları kaydetti: "Bu indirim tamamen hakimin takdirinde olup, takdiri etkileyen hususlar yani taşınmazın yaşı, bulunduğu konum, kaç yıldır kiracının olduğu gibi durumlarda indirim oranları artmaktadır.

Vatandaşlar kendilerine karşı açılmış davalarda bunu kendileri talep etmese dahi hakimin bunu gözetmesi gerekmektedir. Fakat vatandaşlar kendi dava dilekçelerinde bunları belirtirlerse hakimin dikkate alması daha kolay olacaktır."