Ev sahipleri dikkat! Bildirmezseniz yandınız: Binlerce TL cezası var

15 Haziran 2024 09:28 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:32

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ev sahiplerini ilgilendiren bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ev sahiplerinin belirtilen tarihlerde beyanname vermelerinin zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu.

Yapılan açıklamaya göre; ev sahiplerinin beyanname vermesi artık zorunlu hale getirildi. Geçen yıl gelir elde eden milyonlarca kişi için bu zorunluluk bulunuyordu ve beyanname verme süresi belirli bir tarihe kadar uzatılmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Hazır Beyanname Sistemi ile belirli bir miktar gelir elde eden kişilerin beyanname vermeleri gerekiyor.

Beyanname verme işlemi artık vergi dairesi yerine internet üzerinden yapılıyor. Ayrıca, yıllık gelir vergisi beyannamesi sonucunda tahakkuk eden vergiler, iki eşit taksitte ödenebiliyor ve bu ödemeler dijital ortamda veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

BİNLERCE TL CEZASI VAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasına göre; yıllık 21.000 TL ve üzeri kira geliri elde eden kişilerin mutlaka beyanname vermeleri gerekiyor. Beyanname vermeyen ev sahiplerine ise 13.000 TL ceza uygulanacak.