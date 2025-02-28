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 | İrem Çınar

Ev sahipleri dikkat! Kira geliri 33 bin TL'yi aşanlar için zorunlu oldu: Uygulama 1 Mart’ta başlıyor

Gelir vergisi beyan dönemi 1 Mart itibarıyla başlıyor. Geçtiğimiz yıl kira geliri elde eden ev sahipleri için de beyan verme ve vergi ödeme süreci resmen başlamış olacak.

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KAYNAK:
Sputnik
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 10:00

2024 yılı boyunca kira geliri elde eden mükellefler için beyan süreci başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı rehbere göre, kira gelirlerinin beyan edilmesi için belirlenen sınır 33 bin lira olarak açıklandı. Bu tutarı aşan konut kira geliri sahipleri beyanname vermekle yükümlü olacak.

BEYAN VE ÖDEME SÜRECİ

1 Mart 2025 itibarıyla başlayacak gelir vergisi beyan dönemi kapsamında, 2024 yılında elde edilen kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekiyor. Beyan edilen vergilerin ödemesi ise iki taksit halinde gerçekleştirilecek. İlk taksit için son ödeme tarihi 2 Nisan 2025, ikinci taksit için ise Temmuz 2025 olarak belirlendi.

TAHSİLAT ŞARTI

Kira gelirinin vergilendirilmesi için tahsil edilmesi gerekiyor. Çek ile yapılan tahsilatlar da nakit ödeme olarak kabul ediliyor. Ayrıca, geçmiş yıllara ait kira gelirleri 2024 yılında tahsil edilmişse, bu gelir 2024’ün hasılatı olarak değerlendirilecek. Ancak gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kira bedelleri, ilgili oldukları yılın geliri sayılacak.

İSTİSNA VE BEYANNAME ZORUNLULUĞU

  • 2024 yılında 33 bin liranın altında konut kira geliri elde edenlerin beyanname vermesine gerek yok.
  • Bu sınırın üzerindeki gelirler beyan edilecek ve 33 bin liralık istisna düşüldükten sonra vergilendirilecek.
  • Süresi içinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen gelirler için istisna hakkı kaybedilecek.

BEYANNAME VERMEMEK İÇİN DİLEKÇE

Sputnik'te yer alan habere göre, eğer bir kişi 2024 yılında hiç kira geliri elde etmediyse veya geliri 33 bin liranın altında kaldıysa, vergi dairesinden beyanname talep edilmesi durumunda, gerekçesini bir dilekçeyle bildirebilir. Bu işlem, hazirbeyan.gib.gov.tr adresindeki Hazır Beyan Sistemi üzerinden "İşlemlerim/İstisna Dilekçesi Vermek İstiyorum" menüsünden de yapılabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Evini kiraya verenler vergi öder mi?
Kira geliri elde eden herkes beyanname vermek zorundadır. Kira geliri üzerinden stopaj ve beyanname ile vergi ödenmektedir.
ETİKETLER
#ev sahipleri
#ev kiralama
#Kira Geliri Vergisi
#Kira Zamları
#Konut Yatırımı
#Orta Gelirli Konut
#Dar Gelirli Konut
#Ekonomi
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