Ev sahipleri dikkat! Kira geliri beyanı için son 15 gün: Ödemeyenlere ceza uygulanacak

Kira geliri elde eden mülk sahipleri için 2025 yılı beyanname süreci 1 Mart’ta başladı ve 2 Nisan’da sona erecek. Konut kira geliri 33 bin TL’yi, iş yeri kira geliri ise 230 bin TL’yi aşanlar gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak. Beyannamesini zamanında iletmeyenler ise cezai yaptırımlarla karşılaşabilir.

Kira geliri elde eden mülk sahipleri için beyanname süreci devam ediyor. 2024 yılı itibarıyla konut sahiplerinin yıllık 33 bin TL, iş yeri sahiplerinin ise 230 bin TL’yi aşan kira gelirleri gelir vergisine tabi tutulacak. Bu sınırların altında kalanlar ise beyanname verme zorunluluğundan muaf olacak.

BEYANNAME SÜRESİ VE SON TARİH

Kira gelir beyannamesi verme süreci 1 Mart’ta başladı ve 2 Nisan’da sona erecek. 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinin resmi tatillere denk gelmesi nedeniyle mülk sahipleri için son tarih 2 Nisan olarak belirlendi. Beyannamenin süresinde verilmemesi durumunda özel usulsüzlük cezası uygulanabilir ve verginin zamanında ödenmemesi halinde vergi ziyaı cezası ile karşılaşılabilir. Bu yüzden, yükümlü vatandaşların süreci dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor.

BEYANNAME NEREDEN VE NASIL DOLDURULUR?

Mülk sahipleri, beyanname işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi internet sitesi gib.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilirler. Hazır Beyan Sistemi ile beyanname doldurma işlemi pratik bir şekilde yapılabilir. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi üzerinden de sisteme erişim mümkündür.

VERGİ ÖDEME SEÇENEKLERİ

Beyanname doldurulduktan sonra tahakkuk eden verginin ödenmesi için çeşitli yöntemler mevcuttur:

Dijital Vergi Dairesi ve anlaşmalı bankaların internet bankacılığı üzerinden ödeme yapılabilir.

Banka kartı, kredi kartı, banka havalesi veya yabancı banka kartları ile ödeme seçenekleri de bulunmaktadır.

Vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.