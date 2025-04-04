Ev sahipleri dikkat! Kira geliri beyanı için son 3 gün: Ödemeyenlere ceza uygulanacak

Gelir vergisi mükelleflerinin 2024 yılına ilişkin beyannamelerini verme süreci devam ediyor. Ramazan Bayramı nedeniyle yapılan değerlendirmeler sonucunda, beyanname verme süresi 2 Nisan'dan 7 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.



Gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai ve mesleki kazanç sahipleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamdan kolaylıkla iletebiliyor. Sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı ya da diğer kazanç unsurlarından gelir elde eden mükellefler ise işlemlerini Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla Dijital Vergi Dairesi üzerinden pratik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

KİRA GELİRİ OLANLAR DİKKAT!

Gayrimenkul gelirine sahip vatandaşların da 7 Nisan’a kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor. 2024 yılı içinde konuttan en az 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira ve üzerinde kira geliri elde eden mülk sahiplerinin gelir vergisi ödemesi zorunlu. Bu sınırların altında kalanlar ise beyanname vermek zorunda değil.



VERGİ ÖDEMELERİNDE GENİŞ ALTERNATİFLER

Gelir vergisi ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gib.gov.tr internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların şubeleri, internet bankacılığı, mobil ve telefon bankacılığı ile PTT şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca, yurt dışında faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla da ödeme imkânı bulunuyor.

2024 yılı kazançlarına ilişkin gelir vergisi, iki taksit halinde ödenecek. İlk taksit ve damga vergisi 7 Nisan 2025, ikinci taksit ise 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yatırılabilecek.

SÜRESİNDE BEYANNAME VERMEYENLERE CEZA UYGULANACAK

Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamelerin süresi içinde gönderilmemesi halinde mükelleflere özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Ayrıca verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi durumunda, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile karşı karşıya kalınabilecek.