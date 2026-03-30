Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ev sahipleri için son çağrı! Kapınıza ağır cezalar gelebilir

Mart 30, 2026 09:25
1
Kira gelirlerini beyan etmek için tanınan sürede sona gelinirken, 31 Mart mesai bitimine kadar sisteme girmeyen mülk sahiplerini ağır vergi cezaları ve usulsüzlük yaptırımları bekliyor.  

İşte Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’ın bugün Türkiye gazetesindeki köşesinde '"Eyvah dememek için son şans' diyerek uyardığı sürecin tüm detayları...

 

2
Karakaş “Kira gelirinde 'eyvah' dememek için son çağrı: 31 Mart” başlıklı köşe yazısında ev sahiplerinin ağır cezalar ile karşılaşmamak için kira gelir beyannamesi vermeleri gerektiğini ifade etti.

“2025 yılı boyunca cebinize giren kira gelirlerini devlete bildirmek için zaman daralıyor. "Unuttum", "Bilmiyordum" ya da "Az miktar bir şey olmaz" demek, kapınıza ağır cezaların gelmesine davetiye çıkarmak demek” ifadelerini kullanan Karakaş, ev sahiplerinin kira beyannamesi hakkında bilmesi gerekenleri aktardı.

3
"Mülk sahipleri için kritik eşik geldi çattı. 2025 yılı boyunca cebinize giren kira gelirlerini devlete bildirmek için zaman daralıyor. "Unuttum", "Bilmiyordum" ya da "Az miktar bir şey olmaz" demek, kapınıza ağır cezaların gelmesine davetiye çıkarmak demek.

İşte mülk sahiplerinin bilmesi gereken, hayat kurtaran "Soru-Cevap" rehberimiz.

4
CEVABINI BİLMENİZ GEREKEN 11 KRİTİK SORU 

1. Beyanname vermek için son gün ne zaman?

Takviminizi işaretleyin: 31 Mart Salı günü mesai bitimi son tarih. Bu tarihe kadar beyannamenizi vermeli ve ilk taksit ödemenizi yapmalısınız.

2. 2025 yılı için istisna sınırı ne kadar?

Eğer konutunuzdan yıllık toplam 47.000 TL’den (2026 yılı için 58.000 TL) daha az kira geliri elde ettiyseniz beyanname vermenize gerek yok. Bu rakamın bir kuruş üstü bile beyan zorunluluğu getirir.

5
3. Hiç gelir elde etmediysem ne yapmalıyım?

Eviniz boş kaldıysa veya istisna sınırının altında geliriniz varsa, vergi dairesinin sizi "kaçak" sanmaması için e-Devlet (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden "İstisna Dilekçesi" vermeniz yerinde olacaktır.

4. Birden fazla evim var, her biri için ayrı istisna uygulanır mı?

Hayır. Kaç eviniz olursa olsun, toplam gelirinizden sadece bir kez (2025 için 47.000 TL) istisna düşebilirsiniz.

6
5. Beyanname verince ayrıca mükellefiyet kaydı açtırmalı mıyım?

Hayır, yorulmayın. Siz beyannamenizi verdiğiniz anda vergi dairesi kaydınızı otomatik olarak açıyor.

6. İş yeri kirasında sınır nedir?

Stopaj (vergi kesintisi) yapılan iş yerlerinde brüt geliriniz 2025 yılı için 330.000 TL’yi (2026 için 400.000 TL) aşıyorsa beyanname şart. Kesinti yapılmayan yerlerde ise sınır sadece 18.000 TL.

7
7. Hem ev hem iş yeri gelirim varsa ne olacak?

Hesap şöyle: Konut gelirinden istisnayı düşün, kalan rakamla iş yeri brüt gelirini topla. Toplam 330.000 TL’yi geçiyorsa ikisini de beyan etmelisiniz.

8. Ödediğim kirayı, aldığım kiradan düşebilir miyim?

Evet! Eğer "Gerçek Gider Yöntemi"ni seçerseniz, kendi oturduğunuz evin kirasını (Türkiye'de yaşıyorsanız), elde ettiğiniz kira gelirinden masraf olarak düşebilirsiniz.

8
9. Karşılıksız  kiraya verilen ev için vergi ödenir mi?

"Evimi arkadaşıma bedava verdim" veya "Çok ucuza kiraladım" diyerek vergiden kaçamazsınız.

Eğer kira bedeli, emlak vergi değerinin %5’inden düşükse, devlet o %5'lik tutarı gelir kabul eder ve vergisini ister.

10. Eğitim ve sağlık harcamalarımı vergiden düşebilir miyim?

Evet, bu büyük bir avantaj! Beyan ettiğiniz gelirin %10’unu aşmaması şartıyla; kendiniz, eşiniz ve çocuklarınız için yaptığınız eğitim ve sağlık harcamalarını vergi matrahından indirebilirsiniz.

* Şartlar: Harcama Türkiye’de yapılmalı, fatura/makbuzla belgelenmeli ve harcama yapılan kurum vergi mükellefi olmalıdır.

* Çocuk tanımı: 18 yaşını (eğitim görüyorsa 25 yaşını) doldurmamış çocuklar bu kapsama girer.

9
11. Beyannameyi nasıl vereceğim?

Vergi dairesine gitmenize gerek yok. e-Devlet üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne girin; bilgileriniz zaten orada sizi bekliyor. Onaylayıp ödemenizi yapın, işlem tamam!

BEYAN ETMEZSENİZ NE OLUR?

* İstisna Hakkı Yanar: 47.000 TL'lik muafiyet hakkınızı tamamen kaybedersiniz. Tüm gelir üzerinden vergi ödersiniz.

* Cezalar Kapıda: Vergi ziyaı cezası, 2 kat usulsüzlük cezası ve her ay için gecikme faizi ile karşılaşırsınız.

 

 

10
* Pişmanlık Kurtarır: Eğer idare tespit etmeden siz "pişmanlıkla" bildirirseniz, ağır cezalardan kurtulup sadece faizle süreci yönetebilirsiniz.

HASILIKELAM: Vergi ödemek bir yükümlülük, doğru beyan ise bir sorumluluktur. 31 Mart'a kadar e-Devlet üzerinden Dijital Vergi Dairesi'ni ziyaret edin, huzurla uyuyun. Unutmayın; zamanında yapılmayan beyan, en pahalı borçtur!.."

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.