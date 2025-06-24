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 | İrem Çınar

Ev sahipleri için yeni dönem! Yönetmelik değişti: Artık bu şart zorunlu değil

Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay gibi sıcak iklim bölgelerindeki bazı ilçelerde merkezi ısıtma sistemi kurma mecburiyeti artık yok. Karar, bölgesel iklim koşulları dikkate alınarak alındı.

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Ev sahipleri için yeni dönem! Yönetmelik değişti: Artık bu şart zorunlu değil
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 13:59

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği’nin Enerji Performansı Direktifi ve Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda yönetmelikte kapsamlı güncellemeler gerçekleştirdi. Yapılan düzenlemelerle, binalarda enerji tüketiminin azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve çevre dostu, sürdürülebilir şehirlerin oluşturulması hedefleniyor.

Ev sahipleri için yeni dönem! Yönetmelik değişti: Artık bu şart zorunlu değil

SICAK BÖLGELERDE BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ KULLANILACAK

Güncellenen TS 825 Isı Yalıtım Kuralları standardı kapsamında, çok sıcak iklim bölgeleri olarak tanımlanan Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay’ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu kaldırıldı. Bu bölgelerde bireysel ısıtma sistemlerinin daha verimli ve ekonomik olduğu değerlendirildi.

Ev sahipleri için yeni dönem! Yönetmelik değişti: Artık bu şart zorunlu değil

YENİ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTACAK

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte TS 825 standardı ile uyumlu hale getirilen yeni enerji performans kriterleri devreye girdi. Yeni yapılacak binalarda enerji tüketimi daha düşük, çevre dostu çözümler ön planda olacak. Enerji performansını belirleyen sistemlerin periyodik bakımına ilişkin yeni hükümler de yönetmelikte yer aldı. Tasarım, uygulama, kontrol ve bakım süreçlerindeki sorumluluklar netleştirilerek, olası aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ev sahipleri için yeni dönem! Yönetmelik değişti: Artık bu şart zorunlu değil

ENERJİ KİMLİK BELGESİNDE DETAYLI RAPORLAMA

Binalarda mekanik tesisatların kontrol, bakım ve Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması süreçlerinde yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlendi. Denetim ve

raporlama süreçleri daha kapsamlı hale getirildi. Ayrıca, enerji kimlik belgesi düzenleyen kuruluşlar ve yapı ruhsatı veren idarelerin sorumlulukları genişletildi. Yeni yönetmelik ile birlikte Türkiye, sürdürülebilir ve iklim dostu yapılaşma yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.

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ETİKETLER
#ev sahipleri
#enerji tasarrufu
#Merkezi ısıtma sistemi
#Enerji Performansı
#Binalar
#Sürdürülebilir Şehirler
#Yeşil İklim
#Enerji Kimlik Belgesi
#Ekonomi
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