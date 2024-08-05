05 Ağustos 2024 11:39 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:40

Tatillerde konut kiralamalarına yeni düzenleme geldi. Turizm amaçlı kiralanacak konutlar artık yönetim şirketleri tarafından kiraya verilecek. Konut sahiplerinin kayıt dışı kiralama yapmalarının önüne geçilmesi amacıyla karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

KONUTLARIN KİRALANMASINDA YENİ DÖNEM

Turizm bölgesindeki konutların kiralanmasında yeni dönem başladı.

1 Ocak 2024 tarihinde çıkarılan yönetmelikle, kısa süreli kiralamalar için izin belgesi şartı getirilmişti.

Bu kapsamda ev sahipleri tatil bölgelerindeki evlerini artık kiraya veremeyecek.

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman Resmi Gazete’de yayınlanan kararı değerlendirdi.

TATİL BÖLGELERİNDEKİ EVLER KİRALANAMAYACAK

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, turizm amaçlı kiralanacak konutların artık yönetim şirketleri tarafından kiraya verileceğini belirtti.

Yaz aylarında mülk sahiplerine önemli getiri sağlayan tatil bölgelerindeki konutlar yan konut sahibinin kendi imkanıyla ya da gayrimenkul danışmanları aracılığıyla kiralanıyordu.

Resmi gazete yayınlanan karara göre artık bu engellendi.

KİRALAMA İŞİ YÖNETİM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILACAK

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, “Kısa süreli kiralamalar için biz izin belgesi gerekiyordu. Konut sahiplerinin kayıt dışı kiralamasının önün geçilmesi için Resmi Gazete yayınlanan karara göre bu tür kiralama işleri artık yönetim şirketleri tarafından yapılacak. Konut veya devre mülk sahipleri kendilerine temsilci seçecek. Seçtikleri bu temsilcilere ise kiralama yapabilmeleri için noterden onay verecek. Bu onay sonrasında yönetim şirketleri tarafından kiralama işlemleri gerçekleştirilecek” dedi.