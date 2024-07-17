Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! 'Ağustos ayında her şey değişebilir'

17 Temmuz 2024 16:50 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:13

Temmuz ayıyla beraber kalkan yüzde 25'lik zam oranı kiracıları üzerken ev sahiplerinin yüzlerini güldürdü. TÜFE oranına göre yapılması planlanan kira zamlarında oran yüzde 65,07 olarak belirlendi. Ancak bazı ev sahipleri 2 yıllık yüzde 25'nin acısını tek seferde çıkardı.

EV SAHİPLERİ VE KİRACILAR DİKKAT!

Yüzde yüz zam yapmaya çalışan ev sahiplerinin bu kararları sonrası emlak uzmanı Evrim Kırmızıtaş'tan çarpıcı yorumlar geldi. Bunlardan biri de ev sahiplerinin uygulayacağı zam oranları oldu.

Kırmızıtaş, mevcut kirada olanlara ev sahiplerinin yüzde 100 zam yapma haklarının olmadığını vurguladı. Bu konuda kiracıları uyaran emlak uzmanı, yüzde 65,07'lik zam oranını vurguladı. Kırmızıtaş sözlerine şu ifadelerle başladı:

"Yeni belirlen kira artış oranı %65. 07'dir. Ev sahipleri herhangi bir şekilde bu oranın üzerine kuruş bile çıkamaz. Yani kirası 10.000 TL olan bir yer 16.507 TL olur. 508 TL bile olamaz. Burada kiracılar haklarını sonuna kadar savunmalı. Mahkemelerde bu konuda sonuna kadar kiracıların yanında. Mal sahibi ve kiracı arasında mutlaka uzlaşma sağlanması gerekiyor. Üst sınır yüzde 65,07'dir. Bunun aşağısı olur yukarısı asla olmaz. Ev sahibinin de elbet yasal hakları var. Ancak tüketici kanunu yasasında ve enflasyon verilerinde kiralara yapılacak en üst oran kesinleştiğinden bunun üzerine çıkamaz. Bu konuda kiracıların kesinlikle tedirgin olmaması gerekiyor. Öte yandan düşük zam isteyen kiracılarda haksız. Çünkü ev sahipleri yüzde 65,07'lik zam yapma haklarına sahipler."

"AĞUSTOS AYINDA HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

Kırmızıtaş, enflasyon sonrası belirlenen kira zam oranlarının yüzde 65,07 olduğunu vurguladıktan sonra Ağustos ayına dikkat çekti. Yüzde 25 oranının kalkmasından sonra belirlenen TÜFE oranının Ağustos ayında değişme ihtimali olduğunun altını çizdi.

Yüzde 65,07'lik oranın Ağustos'ta değişmesiyle yeni bir oranın yansıma ihtimaline karşı kiracıların hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Bu noktada sözleşmede yer alan yenilenme tarihine dikkat edilmesi gerektiği konusunda kiracıları uyaran Kırmızıtaş, "sözleşme Ağustos ayından sonra için geçerliyse ev sahibi Ağustos'ta açıklanacak orana göre zam yapmalıdır. Bu oran düşük ya da yüksek gelebilir" dedi. Kiracıların zam konusunda mobing yapan ev sahiplerine boyun eğmemeleri konusunda uyarılarını yeniledi.

KİRA ZAM ORANLARINDA ÖĞRENCİLER VE MEMURLAR MUZDARİP

Kırmızıtaş, ev sahiplerinin tek bir koşulda yüzde yüz zam yapma haklarının olduğunu belirtti. O da evleri boşsa istedikleri rakamlarda evlerini kiralayabilirler. Bu da en çok yeni ev kiralayacak olanları olumsuz etkileyecek.

Öğrencilerin tayini çıkan memurların bu konuda muzdarip olduğunun altını çizen emlak uzmanı, özellikle büyük şehirlerde kira oranlarındaki artışlara dikkat çekti.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde en uygun kira fiyatları 20 bin TL'den başlıyor. Öte yandan ülke geneli istatistiksel verilere göre; kirası en uygun olan şehirler Bursa, Konya, Eskişehir ve Kayseri olarak geçti. Öğrenciye uygun kira oranları 10 bin TL'den başlıyor.