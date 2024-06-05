Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Her şey değişiyor, farklı ödemeler olacak

05 Haziran 2024 10:58 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:00

Enflasyon artmasıyla birlikte her şeyde olduğu gibi ev fiyatları da ciddi şekilde arttı. Merkez Bankası'nın faizi yükseltmesiyle birlikte vatandaşların kredi talepleri düştü, bu da ev fiyatlarının gerilemesine neden oldu.

Kamu Son Haber'de yer alan habere göre; Ekonomist Hatice Kolçak, hem ev sahiplerini hem de kiracıları ilgilendiren yeni kulis bilgilerini paylaştı.

"DAHA FARKLI ÖDEMELER ÇIKABİLİR"

Birden fazla taşınmazı olanlar için emlak değerlerinin yükselebileceğini belirten Kolçak, "Emlak vergi uygulamalarını da değiştirebilirler. Tapu harçlarını bile katlamalıya götürebilirler. Örneğin, senin birden fazla evin ya da işte taşınmazın varsa alım satımını yaparken daha farklı ödeyebilirler” diye konuştu.

"KİRA FİYATLARINA YANSIYACAK..."

Gelme ihtimali olan vergilerin kira ayağı olacağını söyleyen Kolçak, "Tüm bunlar yapıldığı zaman sanıyorlar ki kira fiyatları ucuzlayacak şimdi mal sahibi ne yapacak? Bütün bunları bir maliyeti varsa o maliyetlerin tamamını kiracılara yüklüyor olacak. Kısacası kira fiyatlarına yansıyacak" ifadelerini kullandı.