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 | İrem Çınar

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kritik tarih yaklaşıyor: Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayında ekonomi gündemi yine yoğun. Gözler hem faiz kararında hem de Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun adımlarında olacak. Kiracılar ve ev sahipleri ise enflasyon verisine kilitlenmiş durumda. Peki, haziran ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 17:37

Ev sahipleri ve kiracılar açısından büyük önem taşıyan kira artış oranları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda belirleniyor. Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca, konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak azami zam oranı, TÜFE’nin (Tüketici Fiyat Endeksi) son 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor.

Geçtiğimiz ay, Nisan 2025’e ait enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 48,73 olarak açıklanmıştı. Bu oran, kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek yasal tavan zammı ifade ediyordu.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kritik tarih yaklaşıyor: Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON VERİSİ 3 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK

Yeni dönem için merakla beklenen enflasyon verileri ise 3 Haziran 2025 Salı günü TÜİK’in resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak verilerle birlikte, Haziran ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar için geçerli olacak azami artış oranı da netlik kazanacak.

Ev sahibi ve kiracılar, belirlenen oranın üstünde bir artış yapamayacak. Bu nedenle, açıklanacak TÜFE ortalaması hem kiracılar hem de ev sahipleri için büyük önem taşıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.
ETİKETLER
#konut
#enflasyon
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#kira sözleşmesi
#iş yeri
#Türk Borçlar Kanunu
#Ekonomi
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