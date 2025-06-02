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 | Bengü Sarıkuş

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yarın belli olacak

Ev sahibi ve kiracıları en çok ilgilendiren konu olan kira zam oranı yarın açıklanacak olan Mayıs 2025 enflasyon verileri sonrasında belirlenecek. İşte kira zam oranı detayları...

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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yarın belli olacak
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 16:07

Kira zam oranı için tüm gözler TÜİK verilerine çevrildi. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Mayıs 2025 enflasyon verilerini 3 Haziran 2025 Salı günü açıklayacak. Açıklanan verilerle birlikte TÜFE'nin (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalaması ilan edilecek.

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yarın belli olacak

Haziran 2025'te geçerli kira zam oranı bu ortalamaya göre belirlenecek. Kira artış oranları, hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli olduğundan, enflasyon verileri her ay yakından takip ediliyor. Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesine göre, kira artışları TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor ve bu oran yasal üst sınırı oluşturuyor. Ev sahipleri kira zammını belirlerken yasal üst sınıra uymak zorundalar.

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yarın belli olacak

Önceki ay, Nisan 2025 enflasyon verilerine göre kira artış oranı yüzde 48,73 olarak belirlenmişti. Haziran ayı kira artış oranı, 3 Haziran 2025 tarihinde TÜİK'in resmi web sitesinde yayımlanacak. Bu tarihten itibaren, kira sözleşmesi yenilenecek olan ev ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek azami zam oranı netleşmiş olacak.

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#Ekonomi
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