Kira zammı için kritik tarih 1 Temmuz! Kiraya ne kadar ve nasıl zam yapacağı belli oldu

25 Haziran 2024 10:53 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:39

Kiralara 2022 yılı Temmuz ayında yüzde 25 zam sınırı getirilmişti. Bu düzenleme 2023'te bir yıl uzatıldı.

Yaklaşık 2 yıldır uygulanan zam sınırı 2 Temmuz itibarıyla bitiyor.

Kira zammında yüzde 25 sınırının kalkmasının ardından eski uygulamaya dönülecek.

1 Temmuz'dan sonra kira zamlarının nasıl belirleneceğini uzman isim anlattı.

Peki kira zam sınırı uygulamasının durdurulması ile kiracıları ve mal sahiplerini neler bekliyor?

EV SAHİPLERİ NE KADAR ZAM YAPACAK?

Konutlardaki yüzde 24'lik kira zammı 1 Temmuz'da sona eriyor.

Bundan sonraki süreçte kiralarda zam oranı, 12 ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenecek.

Ev sahipleri ve kiracılar, her ay Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verilerini takip edecek.

Kiralar eskiden olduğu gibi yine "12 aylık enflasyon" rakamı üzerinden uygulanacak.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Yeniocak, ev sahiplerinin 1 Temmuz'dan sonra kiraya ne kadar ve nasıl zam yapabilecekleri konusunda bilgi verdi.

Yeniocak, durumu farklı kira sözleşmeleri üzerinden değerlendirdi. Yüksek zamların uygulanabilmesi için sözleşme süresi ve içeriğine dikkat çekti.

KİRA ARTIŞI NASIL UYGULANACAK?

Prof. Dr. Umut Yeniocak, kira sözleşmesinde TÜFE oranında artış yapılacağı yazılı olan kiracılar için konuştu.

Kira sözleşmesinde kira bedelinin her yıl TÜFE oranında artırılacağı yönünde bir kural varsa, bu hüküm, 1 Temmuz 2024’ten sonra tekrar yürürlüğe girecek. Örneğin, kira dönemi 1 Eylül’de sona eriyorsa, 1 Eylül 2024’ten itibaren on iki aylık ortalama TÜFE oranı uygulanarak kira bedeli belirlenecek.

Yüzde 25 artış sınırlamasının kalkması, 1 Temmuz'dan itibaren hemen ek kira artışı olacağı anlamını taşımıyor.

1 TEMMUZ'DAN HEMEN SONRA KİRA ZAMMI YAPILABİLİR Mİ?

Her kira sözleşmesinde artış, kira yılının sona erdiği tarihte ve yılda bir kez yapılabilir.

Örneğin, kira dönemi 1 Mart'ta yenilenen bir sözleşmede ev sahibi TÜFE oranında artış yapabilmek için 1 Mart 2025’i beklemek zorunda.

Kira sözleşmesinde TEFE/TÜFE ortalaması yazılıysa yüzde 25 artış sınırı kalktıktan sonra, yeni kira döneminin başlayacağı tarihten itibaren TÜFE oranında zam yapılması hukuken gerekli ve yeterli olacak.

Kira sözleşmesinde artış oranı sabit belirlenmişse yüzde 25 sınırı kaldırıldıktan sonra dahi TÜFE oranı değil, sözleşmedeki oran uygulanacak.

Bu durumda mağduriyetin giderilmesi için uyarlama davası açılması gerekebilir.

Kiracı ve mal sahibi arasında rayiç kira bedeli konusunda anlaşma sağlandıysa mahkemeye gitmeden de bir çözüm bulunabilir.

İŞYERİ KİRALARINI KAPSAMIYOR

Konut kiralarında yüzde 25 artış sınırlaması, üçüncü kez uzatılmayacak. İşyerlerinde TÜFE artış sınırı uygulaması aynen devam edecek.

TEMMUZDA KAMU ELİNİ ÇEKECEK TÜFE DEVREYE GİRECEK

2024 Temmuz ayından itibaren kamu, kira sınırlarında kendi elini çekecek.TÜFE devreye girecek.

Kirada TÜFE oranı değil, 12 aylık TÜFE ortalaması geçerli sayılacak.

O oranında 50 – 55 bandında olması bekleniyor. Bu oran da yüzde 25’in 2 katı artış demek oluyor.