Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! Yüzde 20 indirim ve 60 ay taksit imkanı

Konut ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuldu. Emlak Müzayede, toplamda 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Sadece 6 gün kalan ihaleler, 1-2-3 Temmuz 2025 tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

İhalelere İstanbul ve Ankara'daki salonlardan fiziki olarak katılım sağlanabilecek. Online olarak katılmak isteyenlerin ise en geç bir iş günü öncesine kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

PEŞİN ALANA İNDİRİM VAR

Gayrimenkul satın almak isteyenlere yüzde 25 peşinatla 60 ay vade imkânı sunulacak. Ayrıca, peşin ödeme yapanlar için ihale bedeli üzerinden yüzde 20 indirim avantajı da sağlanıyor.

TEMİNAT TUTARLARI NE KADAR?

Katılım için yatırılması gereken teminatlar, gayrimenkulün muhammen bedeline göre belirlendi:

3 milyon TL’ye kadar olanlar için: 300.000 TL

300.000 TL 3 - 6 milyon TL arası: 600.000 TL

600.000 TL 6 - 12 milyon TL arası: 1.200.000 TL

1.200.000 TL 12 - 24 milyon TL arası: 2.400.000 TL

2.400.000 TL 24 milyon TL ve üzeri: 4.800.000 TL

HANGİ ŞEHİRLERDE SATIŞ YAPILACAK?

İhalede satışa sunulan taşınmazlar şu illerde yer alıyor:

İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Samsun, Konya, Mersin, Trabzon ve Bingöl.