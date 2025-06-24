Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! Yüzde 20 indirim ve 60 ay taksit imkanı

Emlak Müzayede, 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma yöntemiyle satıyor. İhaleler, 1-2-3 Temmuz 2025 tarihlerinde saat 10.30’da yapılacak.
Konut ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuldu. Emlak Müzayede, toplamda 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Sadece 6 gün kalan ihaleler, 1-2-3 Temmuz 2025 tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek.
İhalelere İstanbul ve Ankara'daki salonlardan fiziki olarak katılım sağlanabilecek. Online olarak katılmak isteyenlerin ise en geç bir iş günü öncesine kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
Gayrimenkul satın almak isteyenlere yüzde 25 peşinatla 60 ay vade imkânı sunulacak. Ayrıca, peşin ödeme yapanlar için ihale bedeli üzerinden yüzde 20 indirim avantajı da sağlanıyor.
Katılım için yatırılması gereken teminatlar, gayrimenkulün muhammen bedeline göre belirlendi:
İhalede satışa sunulan taşınmazlar şu illerde yer alıyor:
İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Samsun, Konya, Mersin, Trabzon ve Bingöl.