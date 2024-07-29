Evde bakım maaşı ağustos ödemelerinin yatacağı gün belli oldu! Dev zam yapılmıştı

29 Temmuz 2024 15:58 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:59

Yeni engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı belli oldu! Zamlı rakamlar ortaya çıktı

Yeni engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı belli oldu! Zamlı rakamlar ortaya çıktı

Evde bakım maaşının hesaplara ne zaman yatacağı pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Ağustos ayı ödemeleri ile ilgili araştırmalar da başladı. 2024 evde bakım maaşlarına memur maaş katsayısına göre zam yapılmıştı. İşte zamlı evde bakım maaşının yatacağı tarih.

EVDE BAKIM PARASI AĞUSTOS MAAŞI YATACAK

Geçtiğimiz ay evde bakım yardımına memur maaş zammı oranında artış yapıldı.

Evde bakım yardımı aylığı 7608,77 lira olarak ödenirken 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.

Buna göre engelli maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı gibi sosyal ödemeler de temmuz ayından itibaren zamlı olarak ödendi.

Ağustos ayı ödemeleri ile ilgili araştırmalar da başladı. Pek çok kişi de evde bakım maaşı ödemelerinin yatacağı tarihi araştırıyor.

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Ödemeler ay sonuna kadar devam ederken, ay sonunda tüm ödemeler gerçekleştiriliyor.

ENGELLİ EVDE BAKIM ÖDEME BİLGİLERİ SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabilir.