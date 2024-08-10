Evde bakım maaşı hesaplara geçecek! İşte güncel 2024 ağustos ödemesi sorgulama ekranı

10 Ağustos 2024 12:26 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 12:51

Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu

Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı ve engelli kişiler ile ailelerine belirlenen tarih aralığında yatan evde bakım maaşı ağustos ödemeleri zamlı tutarıyla hesaplara geçmeye başladı.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

2024 Ağustos ayında evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı, 10 Ağustos itibarıyla birçok vatandaş tarafından merakla bekleniyor.

Evde bakım maaşının ödeme tarihleri illere göre değişiyor. Vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını sorguluyor.

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı araştırılabilir.

e-devlet kullanım imkanı olmayanlar BAKIYE yazarak 4747’e mesaj göndererek de aynı şekilde sorgulama yapabilir.

YENİ EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Önceki aylarda 7608,77 TL olan evde bakım maaşı 9077,1 TL oldu.

EMEKLİ MAAŞI ALAN YAŞLI BAKIM PARASI ALABİLİR Mİ?

Emekli olan engellinin bakım parası alması mümkündür. Ancak, engellinin engel oranının %50 üstünde olması ve emekli maaşının muhtaçlık sınırı altında olması gerekir.

BANKADA PARAM VARSA EVDE BAKIM MAAŞI KESİLİR Mİ?

Engelli bireyin kendisine ait ev,arsa,araba vb. mallara sahip olması maaşın bağlanmasına engel oluşturmaz.

Ancak ev ,arsa, araba kirada ve gelir getiriyorsa hane gelirine dahil sayılır.

Evde bakım maaşı haczedilemez ve bu maaş gösterilip bankadan kredi çekilemez.