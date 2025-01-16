Evde bakım parası hesaplara geçti! Bakan Göktaş açıkladı

16 Ocak 2025 13:52 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 13:53

Evde bakım parası her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde, farklı şehirlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor. 16 Ocak evde bakım maaşı yatan iller belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen yıl 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yaptıklarını belirterek, "Bu ay da toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık" dedi.

Evde bakım maaşı hesaplara geçti. Her ay il il hesaplara geçen evde bakım aylığı e-Devlet ve sms aracılığıyla sorgulanıyor. Her ay hasta, yaşlı, engelli bireyler ve onları bakmakla yükümlü olan vasilerine verilen evde bakım maaşı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açıklamada bulundu.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyareti sırasında, sosyal devlet anlayışıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insanı merkeze alan politikalar yürüttüklerini ifade etti.

Vatandaşın önceliklerini dikkate alarak şehirlerde sosyal hizmetleri güçlendirdiklerini vurgulayan Göktaş, geçen yıl 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yaptıklarını belirterek, "Bu ay da toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık" dedi.

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, hizmetleri büyük bir hassasiyetle yürüttüklerinin altını çizdi.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte evde bakım maaşına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte evde bakım maaşı 10.124,49 TL oldu.