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 | Bengü Sarıkuş

Evde bakım, SED ve engelli aylığına zam! Yeni tutarlar belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki artışın ardından sosyal yardım ödemelerine de zam yapıldığını duyurdu. Evde bakım desteği, SED ve koruyucu aile ödemeleri, engelli ve yaşlı aylıkları yükseltildi. İşte tüm detaylar..

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Evde bakım, SED ve engelli aylığına zam! Yeni tutarlar belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 10:33

, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 11 bin 702 liraya, Sosyal Ekonomik Destek () ödemesinin de 8 bin 198 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının 13 bin 096 liraya yükseldiğini açıkladı.

Evde bakım, SED ve engelli aylığına zam! Yeni tutarlar belli oldu


Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini duyurdu.

SOSYAL DESTEK TUTARLARI GÜNCELLENDİ

Sosyal hizmet ve yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiçbir vatandaşı geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerini bildirdi.

Evde bakım, SED ve engelli aylığına zam! Yeni tutarlar belli oldu

Değişen ihtiyaçlara cevap verecek yeni hizmet modelleri oluşturmaya ve gelecekte ortaya çıkabilecek risklere karşı proaktif çözümler üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Göktaş, bu yaklaşımın düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda daha kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde desteklenmelerini sağlayacağını kaydetti.


Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ve yaşlı aylıkları, ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinde yapılan artışın detaylarını paylaşan Göktaş, "Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte 4 bin 664 liradan 5 bin 390 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 3 bin 723 liradan 4 bin 302 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 5 bin 584 liradan 6 bin 454 liraya yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 3 bin 723 liradan 4 bin 302 liraya, ağır silikozis hastalarının aylığı ise 10 bin 245 liradan 11 bin 840 liraya çıktı." ifadelerini kullandı.

Evde bakım, SED ve engelli aylığına zam! Yeni tutarlar belli oldu

EVDE BAKIM YARDIMI 11 BİN 702 OLDU

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2006’da başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan "Evde Bakım Yardımı" ile aylık ortalama 536 bin 877 engelli vatandaşın desteklendiğinin altını çizen Bakan Göktaş, "2025 yılı Temmuz- Aralık dönemi için evde bakım yardımı 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseldi. 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduk." dedi.

Evde bakım, SED ve engelli aylığına zam! Yeni tutarlar belli oldu

TEMMUZ ZAMMI SOSYAL YARDIMLARA YANSIDI

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

Evde bakım, SED ve engelli aylığına zam! Yeni tutarlar belli oldu

"SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ise ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 11 bin 332 liradan 13 bin 096 liraya çıkarıldı. Yapılan yeni düzenleme sonrasında ağustos ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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