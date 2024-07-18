Evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı yeni zamlı rakamı açıklandı

18 Temmuz 2024 11:44 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 11:51

Evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımların artacağı müjdesini verdi. Göktaş, yeni zamlı aylıkları açıkladı. İşte yeni evde bakım yardımı, çocuk başına yapılan ödemeler, ağır silikozis aylığı ve yaşlılık maaşı rakamı...

EVDE BAKIM YARDIMI VE YAŞLI AYLIĞI ZAMLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaşlarının artmasına bağlı olarak sosyal yardım ödemelerinin de yükseleceğini belirtti.

Buna göre evde bakım yardımı 9 bin 77, yaşlı aylığının ise 5 bin 7 TL oldu.

Evde bakım yardımı 7 bin 608'den 9 bin 77'ye yükselmiş oldu.

Yaşlı aylığında raporu yüzde 70 ve üzerinde olan ve engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 4 bin 196'dan 5 bin 7'ye çıktı.

ÇOCUK BAŞINA YAPILAN DESTEK TUTARI ARTTI

Bakan Göktaş, şu açıklamada bulundu;

"Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 3 bin 504 liradan 4 bin 181 liraya yükseldi. Buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya çıktı.

Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 8 bin 515 liradan 10 bin 159 liraya, Sosyo Ekonomik Destek hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 5 bin 330 liradan 6 bin 360 liraya yükseldi.

Ağır silikozis aylığı da 7 bin 698 liradan 9 bin 185 liraya çıktı."

SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Zamlanan yeni ödeme tutarları, temmuz ayı ödemesi olarak ağustos dönemine yansıtılacak.