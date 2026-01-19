Menü Kapat
Evde bakım yardımında yeni dönem başladı! İsa Karakaş rakam vererek açıkladı

Ocak 19, 2026 09:46
evde bakım yardımı

Evde bakım yardımında 2026 itibarıyla önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Ödeme tutarından gelir hesabına, araç kriterlerinden denetim ve kesinti süreçlerine kadar birçok başlık yeniden düzenlendi. Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, yeni dönemin kazananlarını ve risklerini tüm yönleriyle değerlendirdi.

Karakaş'ın Türkiye gazetesinde kaleme aldığı yazısı şöyle şekillendi: 

Evde bakım yardımında yeni dönem başladı! İsa Karakaş rakam vererek açıkladı

"20 yıldan beri engelli vatandaşlarımızın yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olmak amacıyla “Evde Bakım Yardımı” yapılmaktadır.

Evde bakım yardımında yeni dönem başladı! İsa Karakaş rakam vererek açıkladı

Evde Bakım Yardımı, Temmuz-Aralık 2025 döneminde hak sahibi başına 11.702 TL şeklinde ödenirken bu yılbaşından itibaren 13.878 TL olarak güncellendi.

Evde bakım yardımında yeni dönem başladı! İsa Karakaş rakam vererek açıkladı

Hâlen yarım milyonu aşkın kişiye verilmekte olan bu yardımla ilgili 16 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ülkemizdeki sosyal yardım sisteminde oldukça önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Evde bakım yardımında yeni dönem başladı! İsa Karakaş rakam vererek açıkladı

YENİ DÖNEMDE NELER DEĞİŞECEK?

Yönetmelikte yapılan yeni düzenlemeler, yapısal değişikliği beraberinde getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte bazı şartlar ağırlaştırılırken bazı şartlarda kolaylıklar yapıldığı görülmektedir. Bütün değişiklikleri aşağıdaki tabloda siz değerli okuyucularımız için analiz ettik.

Evde bakım yardımında yeni dönem başladı! İsa Karakaş rakam vererek açıkladı

Tablodan da görüleceği üzere hak etmedikleri hâlde bu yardımı suistimal edenlerin bertaraf edilmesi için evde bakım yardımı sistemi daha sıkı denetim ve belge odaklı bir yapıya kavuşturuldu. Bu bağlamda en dikkat çeken nokta, sadece sağlık kurulu raporu yetmez hale gelmesi; engelli bireyin günlük hayatını başkasının yardımı olmadan sürdüremeyeceğinin ayrıca heyet tarafından bakım raporuyla belgelenmesi zorunlu kılındı. Bu, aynı rapora sahip kişilerde bile farklı uygulamaların önüne geçmeyi amaçlasa da pratikte ek rapor ve heyet incelemesi gerektirdiği için başvuru ve devam sürecini zorlaştırıyor.

Evde bakım yardımında yeni dönem başladı! İsa Karakaş rakam vererek açıkladı

Yardıma hak kazanmada esas alınan hane gelirinde ise bazı olumlu adımlar atıldı: Öğrenim kredisi, doğum yardımı gibi ödemeler artık gelirden sayılmıyor; bu aileler lehine bir rahatlama sağlıyor. Ancak araç değerleri için katsayı 240’ta birden 120’de bire çekildi ve birden fazla araç durumunda daha kapsamlı hesaplama getirildi; bu da bazı hanelerde gelir eşiğini aşma riskini artırabilir.

evde bakım yardımı

Dikkat çeken diğer bir değişiklik ise nakil işlemlerinde ise 90 gün süre tanınması olumlu olsa da bu süre içinde işlem yapılmazsa yardım otomatik kesiliyor. Kontrol ziyaretlerinde "kendi başına yapabiliyor" tespitiyle kesilen yardımlarda geriye dönük tahsilat ve itirazda ikinci heyetin nihai kararı gibi hükümler, idarenin yetkisini genişletiyor.

isa kararaş

Hasılıkelam: Başmüfettişlik mesleki tecrübelerimden hareketle bu düzenlemenin, hak kazanmadığı hâlde evde bakım yardımını suistimal edenlerin önüne geçmek için atılmış kritik bir adımdır. Kamu kaynaklarının en doğru ellerde, gerçekten ağır bakım ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımıza ulaşması, sistemin sürdürülebilirliği ve adaleti açısından vazgeçilmezdir. Gerçek ihtiyaç sahiplerinin hakkını korumak adına getirilen bu sıkı denetim mekanizmaları, aynı zamanda toplumun vicdanını da rahatlatacak; çünkü yardım, kimsenin haksız kazanç kapısı değil, tam da en kırılgan kesimlerin güvencesi olmalıdır."

