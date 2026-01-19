Evde bakım yardımında yeni dönem başladı! İsa Karakaş rakam vererek açıkladı

Tablodan da görüleceği üzere hak etmedikleri hâlde bu yardımı suistimal edenlerin bertaraf edilmesi için evde bakım yardımı sistemi daha sıkı denetim ve belge odaklı bir yapıya kavuşturuldu. Bu bağlamda en dikkat çeken nokta, sadece sağlık kurulu raporu yetmez hale gelmesi; engelli bireyin günlük hayatını başkasının yardımı olmadan sürdüremeyeceğinin ayrıca heyet tarafından bakım raporuyla belgelenmesi zorunlu kılındı. Bu, aynı rapora sahip kişilerde bile farklı uygulamaların önüne geçmeyi amaçlasa da pratikte ek rapor ve heyet incelemesi gerektirdiği için başvuru ve devam sürecini zorlaştırıyor.