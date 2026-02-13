Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Evden çalışanlar dikkat! Sözleşmenizde bu madde yoksa hak kaybedeceksiniz

Şubat 13, 2026 10:05
1
Evden çalışma

İşçinin uzaktan çalıştırılabilmesi için işverenle uzaktan çalışmaya ilişkin yazılı sözleşme imzalanması, uzaktan çalışmayı isteyen tarafın da yazılı talepte bulunması gerekir. İşle ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar da iş sözleşmesinde belirtilir.

 

2
uzaktan çalışma

Yönetmeliğe göre, uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı yapılmak zorunda. İşin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret tutarı, ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan araçlar, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurma şekli ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin sözleşme ile düzenlenmesi gerekiyor.
 

3
iş sözleşmesi

İŞ ARAÇLARI KİM TARAFINDAN KARŞILANIR?

Habertürk'te yer alan habere göre yönetmelik uyarınca, iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa uzaktan çalışan işçinin mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçları işverence karşılanır. Malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır bir şekilde işçiye bildirilir.
 

4
evden çalışma

İş araçlarının işverence sağlanması halinde, bunların işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini gösterir liste yazılı olarak işçiye teslim edilir. Söz konusu malzeme ve iş araçları bir anlamda işçiye zimmetlenir.
 

5
mal veya hizmet üretimi

İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde belirtilir.
 

6
Uzaktan çalışma

FAZLA MESAİ İÇİN YAZILI TALEP

Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilir. İş Kanunu’ndaki sınırlamalara bağlı kalmak şartıyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilir. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine yapılır. İşçinin fazla çalışmayı kabul etmesi halinde geçerlilik kazanır.
 

7
Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddeler

İşveren, işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle yapılan işlerde uzaktan çalışma yapılamaz.
 

8
NORMAL ÇALIŞMADAN UZAKTAN ÇALIŞMAYA DÖNÜLEBİLİR

NORMAL ÇALIŞMADAN UZAKTAN ÇALIŞMAYA DÖNÜLEBİLİR

işçi yeni işe alınırken doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi yapılabileceği gibi iş yerinde normal çalışan işçi, tarafların kabul etmesi halinde uzaktan çalışmaya geçebilir. Bu durumda iş sözleşmesi uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülür.

Uzaktan çalışmak isteyen işçi işverenden bu konuda yazılı talepte bulunmak zorundadır. İşveren cevabını 30 gün içinde yazılı olarak işçiye bildirir. Talebin kabul edilmesi halinde uzaktan çalışma sözleşmesi yapılır.

 

9
Uzaktan çalışma

Uzaktan çalışmaya geçen işçi, yazılı olarak tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilir. İşveren talebi öncelikli olarak değerlendirir.

Pandemide olduğu gibi uzaktan çalışmanın zorlayıcı nedenlerle iş yerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi ve onayı aranmaz.

 

10
Uluslararası Çalışma Örgütü

ILO İŞLE İLGİLİ GİDERLERİN İŞVERENCE KARŞILANMASINI TAVSİYE EDİYOR

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 177 Sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi Türkiye tarafından henüz onaylanmadı. Sözleşme, evde çalışanlar ile diğer çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamasını öngörüyor.

 

11
Evden çalışanlar dikkat! Sözleşmenizde bu madde yoksa hak kaybedeceksiniz

Türkiye sözleşmeyi onaylamamakla birlikte, ILO’nun söz konusu sözleşmeyle ilgili 184 sayılı tavsiye kararı evde çalışanların enerji ve su kullanımı, haberleşme, makine ve teçhizatın bakımıyla ilgili ortaya çıkan giderler gibi işleriyle bağlantılı maliyetlerin işverenden talep edebileceği öngörülüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.