Evden çalışanlar dikkat! Sözleşmenizde bu madde yoksa hak kaybedeceksiniz

İŞ ARAÇLARI KİM TARAFINDAN KARŞILANIR?

Habertürk'te yer alan habere göre yönetmelik uyarınca, iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa uzaktan çalışan işçinin mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçları işverence karşılanır. Malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır bir şekilde işçiye bildirilir.

