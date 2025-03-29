Evinde bunlardan olan bir an önce kurtulsun! İslam Memiş açıkladı: Artık sonu geldi

Türkiye'de yaşanan son olayların ardından piyasaya dair en net yorum Finans analisti İslam Memiş'ten geldi. "Türkiye'de olaylar ilk yaşandığı gün özellikle döviz en çok etkilenen oldu" diyen İslam Memiş, panikleyen yatırımcıya 2 altın değerinde öneri sundu. Deneyimli uzman ayrıca, "Yastık altında, kasasında, evinde tomar tomar bunlardan olan varsa bir an önce kurtulsun" uyarısında bulundu.

Altın, dolar, gümüş, bitcoin ve borsa hakkında isabetli yorumlarıyla tanınan finans analisti İslam Memiş, ileriye dönük dikkat çeken uyarılarda bulundu. Türkiye'deki olayları değerlendiren uzman, yatırımcıyı net bir şekilde uyardı.

SON 5 YILDIR TÜRKİYE HER OLAYDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Katıldığı bir YouTube kanalında ekonomiye dair sorulara cevap veren İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Türkiye'de birçok şey oluyor. Son 5 yıldır dünyada tüm olaylardan olumsuz bir şekilde etkilendik. Ekonomimizin kırılganlığı biraz daha ön plana çıkmış oldu.Geçen hafta yaşanan bu şok fiyatlamaları zarar verdi. Rakamsal değerler üzerinden şöyle özetleyebilirim; Borsada 2 trilyon TL paramız eridi. Özellikle yüzde 50 faizle topladığımız rezervlerimiz 26,5 milyar dolar civarında satış yaptık. Rezervlerimiz eridi. Risk primimiz CDS 150 bas puan arttı. Yine Türk borsası yüzde 20 civarında değer kaybetti. Şimdi bunun direkt veya dolaylı olarak etkileri mutlaka Türkiye ekonomisinde var.

160 MİLYAR DOLAR CİVARINDA EKONOMİK TAHRİBAT

Benim kişisel yaptığım hesaplamalara göre bu bir haftalık süreçte direkt olarak 80 milyar dolar olarak 160 milyar dolar civarında bir ekonomik tahribata neden oldu Türkiye'deki olaylar. Ancak son bir haftadır yine insanlar yatırım yapacaktı, kendini geri çekti, piyasa bir anda durdu bıçak gibi işler kesildi. Yabancı yatırımcının çıkışları hızlandı ve gelecek olan sermaye olumsuz yönde etkilendi ve bu da 160 milyar dolar civarında bir olumsuz etkiye neden oldu. Bu kişisel hesaplamalarım.

ÖZELLİKLE DÖVİZ EN ÇOK ETKİLENEN OLDU

Türkiye'de olaylar ilk yaşandığı gün özellikle döviz en çok etkilenen oldu. Özellikle belirtmek isterim. Şimdi bu doğal felaketler, dış gerginlikler, ülkeler arası jeopolitik gerilimler dış politikadaki gerginlikler, iç siyasi gerginlikler, kısır tartışmalar ile Türkiye'de zaman zaman kur atakları, kur şokları görebiliriz. Ancak bu devrede hemen sosyal medya devreye giriyor. Yine hafta sonu özellikle bütün sosyal medyada gördük. Mesela Pazartesi günü fiyatlar dolar 50 lira olacak Euro 60 lira olacak gram altın 5.000 lira olacak diye bir algı operasyonu hemen gerçekleştiriyorlar. Bunu gerçekleştirenler kendini ön plana çıkarmak isteyen takipçi kasmak isteyen cahil bir grup. Bunlar ciddi bir anlamda ülke ekonomisine bir zarar veriyor ama diğer tarafta iktidar olsun muhalefet olsun diğer siyasi partinin temsilcileri olsun eğer Türkiye ekonomisine dair açıklamaları olumsuz yönde oluyorsa, bu da küçük yatırımcıların kaygı ve panik olmasına neden oluyor.

EKONOMİ YÖNETİMİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI

Şimdi dolar 50 lira olacak 60 lira olacak diye hafta sonu böyle bir sosyal medyada yaygara kopunca hemen devreye girdim. Hayal kurmayın, kur atakları yaşanabilir, yaşanacak da yükselişler olacaktır, olmuştur da ancak bunu zamana yaymak lazım çünkü hafta sonu ekonomi yönetimi tek çatı altında toplandı. SPK, BDDK, Hazine Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul yönetimi gibi bütün kamu bankalar birliği bütün herkes bir araya toplandı. Mücadeleyi sürdürdü ve hafta başında piyasalarda olumsuz bir yansıma görmedik. Aksine borsada % 5 % 6 civarında değer artışları gördük. Dolar kuru geçen hafta bu operasyon sürecinin başladığı gün 41 lira seviyesinin üzerindeydi. 38 lira seviyesinin altına sarktığını gördük euro 45 lira seviyesinin üzerindeydi 41 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük. Gram altın 4040 lira seviyesine kadar yükseldi ama bugün 3750 lira seviyesinde hatta biraz daha gerileyerek 3725 lira seviyesine gerilediğini gördük. O korkulan olmadı.

YATIRIMCILAR KORKU VE PANİKLE HAMLE YAPIYOR

Evet panikler olacaktır. Burada yatırımcıya düşen görev şu; Eğer kendinizi tanıyabiliyorsanız bu kur şoklarına doğal felaketlerde piyasanın sert rüzgar estiği dönemlerde birikimlerinize güzel bir şekilde yön verebiliyorsanız başka görüşe ihtiyacınız yok. Özellikle sosyal medya algısıyla birikimlerinizi yön veriyorsanız korku ve panikle pozisyon açıyorsunuz siz olmamışsınız demektir. Anlık olarak karar veren yatırımcılar maalesef korku ve panikle hamle yapıyor.

UYGULAMANIZ GEREKEN 2 ALTIN DEĞERİNDE KURAL VAR

Uygulamanız gereken iki altın kural var. Bu iki altın kuralı uygulayan düşerken yükselirken piyasalarda sert rüzgarlar estiği zaman da veya bahar havası estiği zaman da zarar görmez.

Yatırımcılar birincisi yatırımcı olmayı başaracak. Yatırımcı nasıl olacağız? Çalışacaksınız bir mesleğiniz olacak. Ek iş yapacaksınız, uğraşacaksınız, meşguliyetin olacak. O birikimlerinizi alacaksınız farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirerek yolunuza devam edeceksiniz.

İkincisi uzun vadeli yatırımcı olacaksınız. Aldım sattım para kazandım. Yalan, böyle bir şey yok. Bankalardaki makas aralıkları açıldı ve dolayısıyla alalım satalım para kazanalım modeli Türkiye'de bitti. Bu modelin bittiğini

profesyonel olan yatırımcılar zaten biliyor ama acemi yatırımcılar maalesef hala idrak edemiyor. Yüksekken satırım düşükken alırım aradaki karım cebime koyarım ve zengin olurum. Bu bitti artık. Vatandaşlarımızın yapması gereken şey ilk önce kendilerine mutlaka hedef verilecek.

UZUN VADEDE EN ÇOK KAZANDIRAN SABİT GRAM ALTIN

Örneğin, ev alacağım gibi. O hedefte yoluma devam ederim bu hedefim uzun vadeli bir yatırım aracıyla olacaksa yani bu ev alma hayalim 5 yıl ve sonrasını kapsıyorsa kesinlikle sadece sadece gram altın alarak yoluma devam ederim. Neden uzun vadede en çok kazandıran sabit gram altındır.

ALTIN HALA EN GÜVENLİ LİMAN MI?

Kesinlikle. Geçmiş yılları referans alarak hesabını yapabiliriz. Evlendiğiniz zaman, ne kadar olmuşsa üzerinizdeki takılar veya miktarlar bellidir sattığınız miktarlar bellidir dursaydı bugün ne kadar yapıyordu? Bunu hesaplayın. İkincisi bundan 20 yıl önce 30 yıl önce veya 40 yıl öncesi altın fiyatlarına gidelim ve bugüne gelelim birinci son 23 yılın rakamını

net bir şekilde verebilirim; Yüzde 8300 küsürde getirisi. Diğeri ise borsa, üçüncü ise euro. Dördüncü ise dolar sıralama bu şekildedir.

EVİNDE TOMAR TOMAR DOLARI OLANLAR DİKKAT

Yastık altında, kasasında, evinde tomar tomar doları olan bunlardan bir an önce kurtulsun. 2030 yılına kadar kağıt paralardan kurtulun. Son dönemde piyasada sahte dolar olduğu yönünde söylemler arttı. Özellikle eski basım 100 dolarlık banknotlarla ilgili şüpheler gündeme geldi. Bankalar, bu eski basım dolarları bir süreliğine almayı durdurdu. Ancak daha sonra, para sayma makineleri güncellendi ve kamu bankaları bu banknotları tekrar kabul etmeye başladı. Özel bankalar ise hala eski 100 dolarlık banknotları almayı reddediyor.

SAHTE DOLAR SORUNU GELDİ

Döviz büfeleri ise bu eski banknotları ya 1 lira eksik fiyatla ya da komisyon karşılığında kabul ediyor. Bu durum, dolar sahiplerini maddi kayıplara uğratıyor ve piyasalarda güvensizlik oluşturuyor. ABD, gelecekte dijital dolara geçtiğinde, dünyadaki fiziki dolarların seri numaralarını takip ederek belirli paraları sahte veya yasa dışı ilan edebilir. Böyle bir durumda, elinde fiziki dolar bulunduranlar ciddi sorunlarla karşılaşabilir."