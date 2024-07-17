Evine gelen su faturası ile neye uğradığını şaşırdı! Tutarı görünce şoke oldu 

17 Temmuz 2024 18:50 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 18:54

Kapaklı Atatürk Mahallesi, Nadide Sokak'ta ikamet eden Onur Öztürk, evine gelen su faturasını görünce şok oldu.

17 Temmuz Çarşamba günü kesilen su faturasında yazan 268 bin 821 liralık tutarı gören Öztürk, gözlerine inanamadı.

Faturayı incelemesi için kızını yanına çağıran Öztürk, "Kendi gözlerime inanamayınca kızımı çağırdım. O da faturanın 268 bin lira olduğunu söylediğinde ne yapacağımı bilemedim" dedi.

"DİKKATLİ İNCELEYİNCE GERÇEĞİ GÖRDÜM"

Faturadaki tutarı görür görmez Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (TESKİ) arayan Onur Öztürk, “Su faturalarının yazıldığını gördüğümde bu ay ne kadar fatura geldiğini merak ettim ve faturamı almaya gittim. Eve çıktığımda, faturayı ilk gördüğümde 268 lira olduğunu düşündüm, ancak daha dikkatli incelediğimde 268 bin lira olduğunu fark ettim" şeklinde konuştu.

HATA DÜZELTİLDİ

Öztürk, "TESKİ’yi arayarak onlara siz beni toprak ağası mı sandınız bu gelen fatura ne dedim. Kendileri bir yanlışlık olabileceğini söylemesi üzerine Kapaklı’da bulunan TESKİ şubesine gittim. 524 son endeks yazacaklarına 5 bin 244 son endeks yazmışlar. Bunun düzeltilmesinin ardından su faturam 407 lira olarak güncellendi. Başıma ilk defa böyle bir şey geliyor" diye konuştu.