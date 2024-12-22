Evini kiraya verecekler dikkat! Son haftaya girildi

22 Aralık 2024 19:02 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 19:10

Evini kiraya vermek isteyen herkesi için f Ocak 2025'ten itibaren yeni dönem başlıyor. Sahte ilanların önüne geçmeyi ve sektörde şeffaflığı artırmayı hedefleyen bu düzenleme, yalnızca yetki belgesine sahip emlak danışmanlarının ilan yayımlayabilmesini sağlayacak.

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Evini kiraya vermek isteyenleri yakından ilgilendiren yeni düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) adı verilen bu uygulama, emlak sektöründe şeffaflığı artırmayı ve sahte ilanların önüne geçmeyi hedefliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YETKİLENDİRME ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre, gayrimenkul sahipleri e-Devlet sistemi üzerinden mülklerini seçip yetkilendirmek zorunda olacak. Sadece bu şekilde yetkilendirilen emlak danışmanları, kiralık ilanları emlak portallarına yükleyebilecek. Yetki belgesi bulunmayan emlak ofisleri ise artık ilan girişinde yetkisiz sayılacak ve bu ilanları paylaşamayacak.

PİLOT UYGULAMALAR BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, sistemin 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren Bolu ve Manisa’da pilot uygulama olarak hayata geçirildiğini belirtti. Pilot sürecinde bazı teknik aksaklıklar yaşandığını ancak Ticaret Bakanlığı’nın sorunları hızla çözdüğünü ifade eden Taylan, sektörde uygulamaya dair tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

SADECE KİRALIK İLANLARLA SINIRLI

Şu an için yalnızca kiralık konut ilanlarını kapsayan düzenleme, sektörde satılık ilanların da sisteme dahil edilmesi beklentisini doğurdu. Taylan, “Sistem, yetkisiz emlakçılar ve sahte ilanlarla mücadelede büyük bir fayda sağladı. Satılık konut ilanlarının da bu kapsamda değerlendirilmesi, sektör adına önemli bir adım olacaktır” dedi.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI GÜÇLÜ ÖNLEM

EİDS, özellikle sahte ilanlara karşı önemli bir çözüm olarak görülüyor. Taylan, uygulamanın dolandırıcılığın önüne geçeceğini vurgulayarak şunları söyledi: “Sıkça karşılaşılan ‘Suriye’den acil satılık’ gibi asılsız ilanlar, tüketiciyi yanıltıyor ve sektörü olumsuz etkiliyor. Yeni sistem, bu tür sorunların önüne geçerek daha güvenilir bir emlak piyasası oluşmasını sağlayacak.” EİDS’in emlak sektörüne düzen getirmesi beklenirken, ilerleyen dönemde kapsamının genişletilmesi de gündemde.