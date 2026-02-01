Evini satıp altın almayı düşünenler dikkat ! Uzmanlardan sert dalgalanma uyarısı!

Türkiye gazetesinin görüşlerini aktardığı uzmanlara göre, belirsizliklerin yoğun olduğu ekonomik dönemlerde konut, güvenli liman olma özelliğini korurken; altın ise portföy içinde sınırlı ve tamamlayıcı bir araç olarak değerlendirilmeli. Buna rağmen bazı sektör temsilcileri, bu eğilimin yalnızca yatırım tercihiyle değil, hane halkının artan belirsizlik algısıyla da doğrudan bağlantılı olduğuna dikkati çekiyor. Konut; bakım, vergi ve kullanım sorumlulukları olan “taşınamaz” bir varlık olarak görülürken, altının daha kolay nakde çevrilebilir olması, özellikle ekonomik dalgalanmaların yoğunlaştığı dönemlerde psikolojik bir rahatlama sağlıyor. Uzmanlara göre bu durum, konuttan çıkışı rasyonel bir yatırım kararından ziyade likiditeye ulaşma ve riskten kaçınma refleksi hâline getiriyor; ancak bu refleks, uzun vadeli varlık güvenliği açısından her zaman doğru sonuçlar üretmeyebiliyor.