Evinizde Samsung elektrikli ocağınız varsa dikkat! Yüzlerce yangın ihbarı geldi

10 Ağustos 2024 16:17 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 16:26

Samsung, akıllı telefonlar için 'tırnak kadar ince' bellek çipi tanıttı

Samsung, akıllı telefonlar için 'tırnak kadar ince' bellek çipi tanıttı

Samsung elektrikli ocak kullanıcılarını ilgilendiren bir gelişme yaşandı. ABD’de ocaklardaki öne monte edilmiş düğmelerin yangın riski oluşturması nedeniyle bir milyondan fazla Samsung elektrikli ocak geri çağrıldı. Düzinelerce yaralanmaya ve birkaç evcil hayvanın ölümüne neden olan yüzlerce yangın raporunun ardından ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu (CPSC), geri çağırmanın gönüllü olarak yapıldığını ifade etti.

SAMSUNG ELEKTRİKLİ OCAKLAR GERİ TOPLATILIYOR

Samsung Electronics America Inc, geri çağırma nedeni olarak "Ön tarafta monte edilmiş düğmeleri olan belirli sürgülü elektrikli ocak modellerini etkiliyor ve bu ocakların üstünde yanıcı nesneler bırakılırsa insanlar veya evcil hayvanlar tarafından kazara temas yoluyla etkinleştirilme ve yangın tehlikesi oluşturma potansiyeli bulunuyor." açıklamasında bulundu.

Samsung, "Bu geri çağırmanın çözümü, 2013-2024 yılları arasında ABD'de satılan belirli modeller için ücretsiz topuz kilitleri veya kapaklarıdır" ifadelerini kullandı.

Samsung, 2013'ten bu yana insan veya evcil hayvanlar tarafından istem dışı aktivasyonla ilgili 300'den fazla rapor aldı ve geri çağrılan ocaklar yaklaşık 250 yangına neden oldu.

Kurum, web sitesinde yaptığı geri çağırma duyurusunda, "En az 18 yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yaklaşık 40 yaralanma bildirildi, bunlardan sekizi tıbbi müdahale gerektirdi ve evcil hayvanların ölümüne yol açan yedi yangın bildirildi" ifadelerini kullandı.

Samsung'a göre geri çağırma kapsamına aşağıdaki sürgülü elektrikli ocak modelleri dahil edildi: