Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Evlenecek gençlere 250 bin lira faizsiz kredi desteği 2026! Evlilik kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek gençlerin destekleme projesinde faizsiz kredi tutarını güncelledi. Daha önce 150 bin lira olarak belirlenen kredi miktarı 250 bin liraya kadar yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş açıklamasında evlilik kredisi veya diğer bir ifadeyle projenin devam ettiğini duyurdu. 250 bin lira faizsiz kredi desteğinden yararlanmak isteyenler ise başvuru şartlarına odaklandı. Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş aralığında olanlar ve taşınmaz ya da hissedarı olmayanlar, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesine başvuru yapabilecek. 250 bin lira faizsiz kredi desteğine başvuru işlemleri ailegenlikfonu.aile.gov.tr adresinden yapılabilecek. Peki 250 bin lira evlilik kredisi kimler alabilir, şartları neler? İşte, faizsiz kredi başvuru şartları ve diğer detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 15:12

Evlenecek Gençleri Destekleme Projesi başvuru işlemleri devam ediyor. Başvuru yapacak adayların belirlenen şartları sağlaması gerekirken başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay ve en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor. Evlilik kredisinden yararlanabilmek için daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak şartı aranırken bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılınması şartı aranıyor. Kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçtan hüküm giyenler veya affedilenler projeden yararlanamayacak. desteği başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği 2026 ne kadar? İşte, başvurulara ilişkin bilgiler…

EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ 2026

tarafından evlilik hazırlığı içerisinde olanlara 200-250 bin liara arasında faizsiz desteği sağlanacak. 18-29 yaş aralığındaki gençler faizsiz kredi desteğinden yararlanabilecek. Başvuru esnasında eşlerin her ikisininde 18-25 yaş arasında olduğum durumlarda kredi tutarı 250 bin lira, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurularda ise kredi tutarı 200 bin lira olarak belirlenmiştir.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Faizsiz evlilik kredisinden sadece 18-29 yaş aralığındakiler yararlanabilirken son 6 aylık gelir durumunun asgari ücretin 2.5 katı olması gerekmektedir. Taşınmaz sahibi veya hissedarı olanlar, son 6 aylık çift geliri asgari ücretin 2.5 katının üzerinde olanlar başvuru yapamayacak. Evlenecek gençlere destek projesinden faydalanabilmek için resmi nikah tarihine en az 2 en fazla 6 ay kalmış olması gerekmektedir.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projeye başvuru işlemleri ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılmaktadır. e-Devlet T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar, sağ üstte bulunan arama çubuğuna Evlenecek Gençlerin Desteklenme Projesi hizmetine tıklayarak başvurularını adım adım gerçekleştirebilirler.

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

Evlenecek çiftler başvuru yaparken yıllık gelir bilgisi, eğitim ve danışmanlık hizmeti gibi süreçleri geride bırakacak. Ardından onaylamaları tamamlayan adaylar, başvurularını eksiksiz yapabilmeleri için eş adayının e-Devlet kapısı üzerinden başvuruyu onaylaması gerekmektedir. Onaylama yapmayan adayların müracaatları geçersiz sayılır. Eş adayının başvuruyu onaylaması için başvuru sürecinde olduğu gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemlerine giderek “Evlenecek Gençlerin Destekleme Projesi” hizmetini seçtikten sonra onayla/reddet butonuna tıklaması gerekmektedir.

ETİKETLER
#faizsiz kredi
#evlilik kredisi
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Gençlere Destek
#Evlilik Paketi
#Aile Bakanlığı
#Evlenecek Gençlere Destek
#Gençlik Fonu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.