Evlenecek gençlere 250 bin lira faizsiz kredi desteği 2026! Evlilik kredisi kimlere verilecek, şartları neler?

Evlenecek Gençleri Destekleme Projesi başvuru işlemleri devam ediyor. Başvuru yapacak adayların belirlenen şartları sağlaması gerekirken başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay ve en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor. Evlilik kredisinden yararlanabilmek için daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak şartı aranırken bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılınması şartı aranıyor. Kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçtan hüküm giyenler veya affedilenler projeden yararlanamayacak. Faizsiz kredi desteği başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği 2026 ne kadar? İşte, başvurulara ilişkin bilgiler…

EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ 2026

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlilik hazırlığı içerisinde olanlara 200-250 bin liara arasında faizsiz evlilik kredisi desteği sağlanacak. 18-29 yaş aralığındaki gençler faizsiz kredi desteğinden yararlanabilecek. Başvuru esnasında eşlerin her ikisininde 18-25 yaş arasında olduğum durumlarda kredi tutarı 250 bin lira, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurularda ise kredi tutarı 200 bin lira olarak belirlenmiştir.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Faizsiz evlilik kredisinden sadece 18-29 yaş aralığındakiler yararlanabilirken son 6 aylık gelir durumunun asgari ücretin 2.5 katı olması gerekmektedir. Taşınmaz sahibi veya hissedarı olanlar, son 6 aylık çift geliri asgari ücretin 2.5 katının üzerinde olanlar başvuru yapamayacak. Evlenecek gençlere destek projesinden faydalanabilmek için resmi nikah tarihine en az 2 en fazla 6 ay kalmış olması gerekmektedir.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projeye başvuru işlemleri ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılmaktadır. e-Devlet T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar, sağ üstte bulunan arama çubuğuna Evlenecek Gençlerin Desteklenme Projesi hizmetine tıklayarak başvurularını adım adım gerçekleştirebilirler.

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

Evlenecek çiftler başvuru yaparken yıllık gelir bilgisi, eğitim ve danışmanlık hizmeti gibi süreçleri geride bırakacak. Ardından onaylamaları tamamlayan adaylar, başvurularını eksiksiz yapabilmeleri için eş adayının e-Devlet kapısı üzerinden başvuruyu onaylaması gerekmektedir. Onaylama yapmayan adayların müracaatları geçersiz sayılır. Eş adayının başvuruyu onaylaması için başvuru sürecinde olduğu gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemlerine giderek “Evlenecek Gençlerin Destekleme Projesi” hizmetini seçtikten sonra onayla/reddet butonuna tıklaması gerekmektedir.