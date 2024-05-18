Evleneceklere verilen 150 bin TL kredi desteği için kritik karar! KDK’dan yaş şartı önerisi geldi

18 May 2024 12:06 - Güncelleme : 18 May 2024 12:15

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Evlenecek gençlere kredi desteği sağlayan Aile ve Gençlik Fonu için Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan yaş tavsiyesi geldi. Engellilerin fondan yaş sınırı olmadan faydalanma önerisi sunuldu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA ‘YAŞ SINIRI’ TAVSİYESİ

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 18-29 yaş arası evlenecek gençlere kredi desteği sunulması adına hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'ndan, engelli bireylerin yaş sınırı olmadan faydalandırılması yönünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tavsiyede bulundu.

150 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ İÇİN KDK’YA BAŞVURU YAPILDI

Engelli bir kişi, aile kurma yolunda ilk adımı atacak 18-29 yaş arası gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunulmasına ilişkin Aile ve Gençlik Fonu projesinden, engellilerin yaş şartı aranılmadan yararlandırılması adına KDK'ye başvurdu.

KDK: KRİTERLER YENİNDEN DEĞERLENDİRİLSİN

Başvuruyu inceleyen KDK, pozitif ayrımcılık kapsamında, fondan, engellilerin yaş şartı olmadan yararlandırılmaları adına başvuru kriterlerinin yeniden değerlendirilmesi yönünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

GEREKÇELİ KARARDA ‘ANAYASAL GÜVENCE’ VURGUSU ÖNE ÇIKTI

KDK'nin kararında, engelli bireylerin hukukun öncelikli konusu olduğu ve özel olarak korunmalarının Anayasa ile yasalarda açıkça güvence altına alındığı kaydedildi.

Engelliler Hakkında Kanun'un 4. maddesinde, "Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması, engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri için erişilebilirliğin sağlanması esastır." hükmüne yer verildiği hatırlatılan kararda, "Kanunun diğer ilgili maddelerinde de engelli bireylerin diğer bireylerle eşit koşullarda, hak ve özgürlüklerden tam ve eşit yararlanması, toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının sağlanması amacıyla devletin gerekli tedbirleri alacağı hüküm altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

“EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI OLMAZ”

"Anayasa'da engelli bireyler lehine getirilecek pozitif hükümlerin eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı açıkça belirtilmiştir." tespitine yer verilen kararda, engellilere yönelik hizmet ve yardımların sosyal adaletin gereği olduğu vurgulandı. Kararda, şunlar kaydedildi:

"Evlenecek gençlere yönelik destek projesinde engelli bireyler için yaş şartının kaldırılması ve bu hususta söz konusu projeye ait düzenlemelerin revize edilmesi ve böylece bu hakkı yaş şartından dolayı kullanamayan engellilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekli görülmekte olup, tüm engellilerin yaş şartı olmaksızın proje kapsamındaki destekten yararlanabilmek için başvuruda bulunabilmelerinin sağlanmasının hakkaniyete uygun bir işlem tesisine ve ayrıca söz konusu işlemin bu haliyle hakkın özünü koruyucu, kişisel farklılıkları dikkate alan ve sosyal adaleti sağlamaya yönelik bir uygulamaya imkan sağlayacağı kanaatine varılmıştır."